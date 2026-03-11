Igrexas pide «devolverle» a los vigueses los remanentes con un plan de choque social y de vivienda

El BNG de Vigo reclama «moita máis ambición» en el uso de los remanentes municipales y ha registrado 172 enmiendas a la modificación presupuestaria planteada por el gobierno local, con la intención de movilizar casi 61 millones de euros adicionales para, según sostiene, atender «as necesidades reais da cidade».

El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, critica que el ejecutivo de Abel Caballero pretenda activar apenas 11 millones de remanentes y, además, orientados «fundamentalmente» a inversiones ya previstas —sobre todo humanizaciones—. En ese contexto, lanzó un mensaje de fondo sobre la lectura política de la tesorería municipal: «Os remanentes municipais non son aforro», advirtió, para definirlos como «o resultado da falla de xestión dun goberno reducido á propaganda: anuncios que non se executaron, promesas incumpridas e necesidades da cidade que continúan desatendidas».

Política social y vivienda

Entre las líneas principales del paquete de enmiendas, el Bloque plantea reforzar con decisión las políticas sociales, con el objetivo de duplicar las ayudas municipales dirigidas a personas en situación de empobrecimiento y ampliar recursos para atender escenarios de vulnerabilidad que, según el BNG, afectan a cada vez más familias en Vigo.

El segundo gran eje es la vivienda. Los nacionalistas proponen dotar con 20 millones de euros adicionales a la futura Empresa Municipal de Vivenda, con el fin de que sea una herramienta efectiva contra la emergencia habitacional y «non fique reducida a un logotipo». Igrexas puso rostro al diagnóstico: «Detrás da crise da vivenda hai historias reais de mozas e mozos que non poden independizarse, familias que non chegan a fin de mes ou persoas que viven coa incerteza de poder perder o seu fogar».

En el plano económico, el BNG apuesta por triplicar los recursos del Plan Municipal de Emprego e impulsar programas de apoyo al comercio de proximidad, a la economía social y a sectores productivos considerados estratégicos.

El bloque de propuestas incluye también medidas ambientales, entre ellas destinar 1 millón de euros al proyecto «Montes de Vigo 2046», promovido por comunidades de montes y orientado a la recuperación ecológica, la prevención de incendios y la puesta en valor social y ambiental del que el BNG define como el «pulmón verde» de la ciudad.

Un «Plan Cidade» para barrios y parroquias

Uno de los anuncios con más peso presupuestario es la propuesta de poner en marcha un Plan Cidade, con una dotación inicial de 15 millones de euros, para actuar sobre lo que el BNG considera abandono de barrios y parroquias. El plan, según explican, permitiría financiar mejoras de espacio público, mantenimiento urbano, humanizaciones y nuevos equipamientos de proximidad. «Trátase de garantir algo moi simple: que Vigo avance de maneira equilibrada e que non existan barrios de primeira e de segunda», defendió Igrexas.

Las enmiendas incluyen además más recursos para cultura, deporte, juventud y políticas feministas, con la propuesta de multiplicar por ocho la dotación destinada al desarrollo del nuevo Plan de Igualdade.

En su cierre, el portavoz nacionalista resumió el enfoque político del paquete: «Do que se trata é de utilizar os remanentes municipais para devolverlle á veciñanza o que é da veciñanza, atendendo as necesidades reais das viguesas e dos vigueses». Y remachó con el objetivo general del BNG: más políticas sociales, más vivienda pública, más empleo y más inversión en los barrios, para un Vigo «máis xusto» y «máis sustentábel».