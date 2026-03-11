La goleta «Pelican of London» abre sus puertas a visitantes

La goleta británica «Pelican of London» regresó este miércoles a Vigo tras una complicada travesía desde el sur de Portugal debido a la fuerte nortada en la mar que le provocó llegar con casi un día de retraso a Vigo y más de un mareo a bordo.

Fruto de la gestión llevada a cabo por la Fundación Traslatio, esta veterana embarcación que data de 1948 cuando fue construida como pesquero para un armador noruego para faenar en aguas del Ártico, llega a Vigo con una expedición de 21 futuros oficiales de la armada británica que abandonando su zona de confort en tierra por unas semanas, realizan un viaje de formación por aguas del Mediterráneo y últimas paradas en Cartagena, Tánger y Setúbal.

Consignada por Incargo Galicia, la «Pelican» viaja tripulada por ocho personas, que darán la bienvenida a todo el que se acerque este jueves en horario de 16 a 18 horas para mostrarles la embarcación. El viernes está previsto que la airosa goleta zarpe para su destino final, en la escuela naval militar de Darmouth.