La goleta «Pelican of London» abre sus puertas a visitantes
Esta veterana embarcación, creada en 1948, realiza una travesía de formación para 21 futuros oficiales de la armada británica
Permitirá visitas mañana en horario de 16 a 18 horas
La goleta británica «Pelican of London» regresó este miércoles a Vigo tras una complicada travesía desde el sur de Portugal debido a la fuerte nortada en la mar que le provocó llegar con casi un día de retraso a Vigo y más de un mareo a bordo.
Fruto de la gestión llevada a cabo por la Fundación Traslatio, esta veterana embarcación que data de 1948 cuando fue construida como pesquero para un armador noruego para faenar en aguas del Ártico, llega a Vigo con una expedición de 21 futuros oficiales de la armada británica que abandonando su zona de confort en tierra por unas semanas, realizan un viaje de formación por aguas del Mediterráneo y últimas paradas en Cartagena, Tánger y Setúbal.
Consignada por Incargo Galicia, la «Pelican» viaja tripulada por ocho personas, que darán la bienvenida a todo el que se acerque este jueves en horario de 16 a 18 horas para mostrarles la embarcación. El viernes está previsto que la airosa goleta zarpe para su destino final, en la escuela naval militar de Darmouth.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025