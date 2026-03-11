El Gobierno destina un millón de euros a reparar la A-52 por la lluvia

El Ministerio de Transportes y Movilidad ha iniciado unas obras de emergencia para la rehabilitación del firme en la A-52, a su paso por Mos, Salvaterra, Porriño, As Neves y A Cañiza. El Gobierno destina cerca de un millón de euros para solucionar problemas detectados entre los puntos kilométricos 281+200 y 305+700 a consecuencia del tren de borrascas que afectó a la comunidad gallega este invierno, con un especial impacto en las autovías del sur de la provincia de Pontevedra.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, informó de esta inversión hoy en A Cañiza, donde supervisó las obras de asfaltado de la A-52 a su paso por A Cañiza, incluidas en el Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia. Acompañado por el alcalde cañicense, Luis Piña, Losada destacó el dato de que la provincia de Pontevedra absorbe hasta 12 millones del global de 38 millones destinados a reparar los tramos más afectados por los temporales en Galicia.

El subdelegado agradeció la rapidez del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con «una respuesta inmediata» para rehabilitar las carreteras pontevedresas, y recalcó que hay actuaciones previstas en todas ellas. Además, Losada también recalcó la mejora continua en las autovías del sur de la provincia desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

Noticias relacionadas

Por otro lado, al margen de esta actuación de emergencia para reparar las carreteras estatales tras los últimos temporales, el subdelegado recordó que el Gobierno de España declaró Galicia como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de Protección Civil debido a las borrascas, por lo que concede ayudas extraordinarias para la reparación de infraestructuras municipales. Esta declaración va a permitir que muchos concellos de la provincia obtengan fondos para pavimentar carreteras de titularidad municipal.