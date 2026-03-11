Elvira Rodríguez pide en Vigo «aliviar trabas» a la empresa para que Europa no pierda competitividad

Europa necesita moverse si no quiere quedarse atrás. Ese fue el mensaje que trasladó este miércoles en Vigo la diputada en el Congreso y exinterventora del Estado Elvira Rodríguez, que reclamó reducir trabas a la actividad económica para frenar la pérdida de competitividad en un escenario internacional cada vez más exigente.

Rodríguez participó en una conferencia organizada por el Círculo de Empresarios de Galicia y WomenCEO, en la que puso el foco en cómo las crisis encadenadas de los últimos años han ido alterando las reglas del tablero económico global, obligando a revisar certezas que parecían inamovibles. En su diagnóstico, el futuro inmediato pasa por reforzar la industria, acelerar la investigación y apostar por nuevas tecnologías, tres palancas que, a su juicio, marcarán el crecimiento en los próximos años y sostendrán la autonomía estratégica del continente.

En la apertura del encuentro, la presidenta del Círculo, María Borrás, destacó la trayectoria de Rodríguez en la política económica española, recordando responsabilidades como directora general de Presupuestos, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, ministra de Medio Ambiente o presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una experiencia que —subrayó— le permite conocer de primera mano cómo se construyen los marcos regulatorios y cómo las decisiones públicas acaban influyendo en el pulso real de las empresas.

Ya en su intervención, Rodríguez repasó episodios como la crisis financiera de 2007-2008, la pandemia o la guerra de Ucrania para sostener que el sistema arrastra debilidades estructurales y que, en este nuevo ciclo, Europa debe ganar capacidad de respuesta. En ese punto, lanzó una advertencia contra el exceso de regulación cuando se convierte en freno: «Los riesgos no deben ignorarse, pero deben asumirse de forma razonable», señaló, en referencia a la necesidad de no paralizar la iniciativa empresarial por miedo o por burocracia.

El cierre de su conferencia fue también una reivindicación del papel del tejido productivo. «La única manera de repartir prosperidad es generarla. Y en esa tarea las empresas y los empresarios son protagonistas», afirmó.

El acto contó asimismo con la asistencia del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, además de empresarios, cargos públicos y miembros de las juntas directivas del Círculo de Empresarios de Galicia y de WomenCEO, organización representada por Ageinco en Galicia.