Últimas noticias hoy en directo de Vigo

El vacío que deja Miguel Román: Claudio Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario

Miguel Román es una de las fichas favoritas de Claudio Giráldez este curso. El joven futbolista, que ha irrumpido con fuerza esta temporada desde el Fortuna, es uno de los que menos rota en el siempre variante esquema del entrenador de Porriño. Al inicio del curso empezó repartiéndose protagonismo con Hugo Sotelo y Fran Beltrán, pero desde noviembre es un fijo en el Celta. Ha ido de menos a más hasta convertirse en el jefe del centro del campo, acumulando 2.004 minutos y siendo titular en 16 de los últimos 21 encuentros.

