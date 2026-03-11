Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  1. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  2. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  3. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  4. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  5. Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
  6. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  7. Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
  8. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025

