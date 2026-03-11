El CSIC inicia la reforma del Oceanográfico de A Coruña mientras el de Vigo perpetúa su deterioro

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) iniciará en breve la reforma integral del Oceanográfico de A Coruña mientras el de Vigo perpetúa su deterioro a la espera de que se inicien unas obras que ya fueron adjudicadas hace un año. El Gobierno sacó a licitación los trabajos en la sede herculina en octubre de 2025 para remediar su deterioro y las carencias en cuanto a espacios de investigación y medidas de seguridad. Y el IEO acaba de anunciar que adelanta a este sábado su tradicional jornada de puertas abiertas, que normalmente se celebra en junio, ya que las obras están previstas «en los próximos meses».

Tal y como informó FARO, el CSIC inició en 2024 la licitación del proyecto de rehabilitación y construcción del centro de Cabo Estai, cuyo coste asciende a los 10 millones de euros. En abril del año pasado resolvió el proyecto del nuevo edificio de cultivos y el Concello autorizó en octubre el derribo de la nave actual, cuyo estado obliga a los trabajadores a usar casco para protegerse de posibles desprendimientos.

También está resuelta desde marzo de 2025 la concesión por parte del Puerto de los locales de Beiramar a los se deberán trasladar los trabajadores del IEO durante las obras de rehabilitación.

Sin embargo, la premura del CSIC para solucionar los problemas de Vigo dista mucho de la demostrada respecto al centro de A Coruña, mucho más pequeño en superficie y cuya plantilla supone menos de la mitad de la que trabaja en cabo Estai.

El Oceanográfico de Vigo, además de contar con una planta de cultivos en la que se han desarrollado estudios de impacto internacional, es uno de los que cuenta con mayor actividad investigadora de los nueve que conforman la red del IEO en España.

En 2024, cuando el centro sumaba una plantilla de 176 trabajadores, sumó un total de 110 proyectos activos y captó 1,9 millones de euros como muestra de su elevado potencial científico. Además, el personal del IEO desarrolla una importante labor de asesoramiento al Gobierno en temas relacionados con la política sectorial pesquera, la oceanografía y las ciencias del mar.

Durante el mismo año, sus investigadores realizaron un total de 158 informes realizados y representaron a España en foros internacionales como el ICES, NAFO y Ospar. Además, participaron en 76 campañas oceanográficas, liderando 68 de ellas.

La excelencia científica de la plantilla contrasta con el estado actual del edificio principal y la nave de cultivos, que debe ser demolida. Un informe externo realizado en 2023 a petición del propio IEO ya alertaba de que su estado era «potencialmente peligroso».

Mientras el deterioro de la sede viguesa, que data de 1986, se sigue agravando, el CSIC actúa con mayor celeridad para resolver los problemas del centro de A Coruña, cuyo proyecto de reforma se estima en 5,9 millones de euros y con un plazo de ejecución de 12 meses.

La sede herculina fue proyectada por Vicente Roig a finales de los 70 siguiendo el mismo modelo que para los oceanográficos de Cantabria y Mallorca. Y tanto la proximidad del mar como la falta de mantenimiento han causado en el edificio graves deficiencias. Además de carecer de un aislamiento adecuado, no se adapta a las normativas de incendios y accesibilidad y además presenta defectos relacionados con la ventilación o el suministro de gases.

La «renovación total» contemplada por el IEO permitirá mejorar su eficiencia energética y dotarlo de equipamiento moderno «que le permita seguir siendo un referente en ciencia marina en Galicia».

El proyecto de rehabilitación busca la máxima funcionalidad de los espacios y reducirá las alturas a tres únicos niveles para mejorar la accesibilidad. Respeta y pone en valor el gran patio central diseñado por Roig y sustituye la cascada de agua original, causante de patologías que persisten en la actualidad, por una especie de acantilado en el que crece la naturaleza.