El Chuvi lidera el cribado de cáncer anal en Galicia con 1.600 pacientes vigilados
Es el único programa consolidado en Galicia y uno de los pocos existentes en España
Realiza 500 anoscopias de alta resolución al año
R. V.
El Área Sanitaria de Vigo es la única de Galicia y una de las pocas de España que cuenta con un programa de cribado de cáncer anal. En la actualidad, el programa vigila a 1.600 pacientes y realiza al año medio millar de anoscopias de alta resolución y 400 citologías anales en consultas de Enfermería.
Esta estrategia de cribado diagnóstico-terapéutico tiene un valor preventivo, ya que permite que estos pacientes, sometidos a seguimiento protocolizado, reduzcan de manera muy significativa la posibilidad de desarrollar cáncer anal invasivo.
A través de un comunicado, el Servizo Galego de Saúde explica que el Gabinete de Anoscopias de Alta Resolución (AAR), dependiente del Servicio de Cirugía General y Digestiva y en coordinación con la Unidad de VIH, así como con otras especialidades, inició su actividad en el año 2012. Su objetivo era estudiar y tratar lesiones precursoras de cáncer anal en grupos de riesgo.
Unidad multidisciplinar
El exitosos programa evolucionó e incorporó a profesionales de otras especialidades: Cirugía, Medicina Interna-VIH, Ginecología, Microbiología, Anatomía Patológica, Oncología, Otorrinolaringología, Urología, Medicina Preventiva y enfermería especializada.
Este programa fue uno de los temas centrales de la VIII Jornada formativa sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), organizada por el Grupo de Estudio del Cáncer Anal y Orofaringeo (GECAO), que se celebró la pasada semana en el Álvaro Cunqueiro y el Meixoeiro.
Esta formación de carácter multidisciplinar y altamente especializada, aborda el desarrollo del VPH a nivel genital, anal y orofaríngeo, así como las consideraciones prácticas para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las displasias asociadas, entre ellas el cáncer anal y el de cérvix. En mayo, se celebrará una nueva edición del curso.
