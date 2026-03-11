La candidata a rectora Carmen García Mateo aborda el desafío de la IA en la universidad
La líder de Nós Universidade abre un ciclo de conferencias para debatir sobre cuestiones estratégicas de futuro
S.P.
La candidata a rectora de la UVigo Carmen García Mateo abordó los desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) en la primera charla del ciclo «A universidade que queremos», con el que busca conocer las opiniones de trabajadores y estudiantes en cuestiones estratégicas para la institución.
En el encuentro, celebrado en la Escuela de Telecomunicaciones, también participó el profesor e investigador Xabier Martínez Rolán y se pudo seguir de forma on line a través del Campus Remoto de la UVigo.
Los próximos encuentros tendrán lugar los días 18 y 25 de marzo y abordarán la carrera investigadora y las necesidades del estudiantado, respectivamente. García Mateo pretende recoger reflexiones y propuestas de la comunidad universitaria para poder «construír solucións compartidas».
