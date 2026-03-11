Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
instagramlinkedin

La candidata a rectora Carmen García Mateo aborda el desafío de la IA en la universidad

La líder de Nós Universidade abre un ciclo de conferencias para debatir sobre cuestiones estratégicas de futuro

La candidata Carmen García Mateo, durante el encuentro en Telecomunicaciones.

La candidata Carmen García Mateo, durante el encuentro en Telecomunicaciones. / Pablo Hernández Gamarra

S.P.

Vigo

La candidata a rectora de la UVigo Carmen García Mateo abordó los desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) en la primera charla del ciclo «A universidade que queremos», con el que busca conocer las opiniones de trabajadores y estudiantes en cuestiones estratégicas para la institución.

En el encuentro, celebrado en la Escuela de Telecomunicaciones, también participó el profesor e investigador Xabier Martínez Rolán y se pudo seguir de forma on line a través del Campus Remoto de la UVigo.

Noticias relacionadas

Los próximos encuentros tendrán lugar los días 18 y 25 de marzo y abordarán la carrera investigadora y las necesidades del estudiantado, respectivamente. García Mateo pretende recoger reflexiones y propuestas de la comunidad universitaria para poder «construír solucións compartidas».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  2. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  3. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  4. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  5. Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
  6. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  7. Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
  8. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025

Reclaman ayuda en Vigo para las mujeres prostituidas: «É unha ferida aberta na nosa sociedade»

Reclaman ayuda en Vigo para las mujeres prostituidas: «É unha ferida aberta na nosa sociedade»

La candidata a rectora Carmen García Mateo aborda el desafío de la IA en la universidad

La candidata a rectora Carmen García Mateo aborda el desafío de la IA en la universidad

Los agentes defenderán en el juicio del «Simione» el pesaje de la droga y su cadena de custodia

Los agentes defenderán en el juicio del «Simione» el pesaje de la droga y su cadena de custodia

Peritos ven al Astillero Cardama «responsable» de la carga accidentada: «El problema fue su inestabilidad»

Peritos ven al Astillero Cardama «responsable» de la carga accidentada: «El problema fue su inestabilidad»

MotorOcasión abre en Vigo con 1.200 vehículos y un escaparate creciente de marcas chinas

MotorOcasión abre en Vigo con 1.200 vehículos y un escaparate creciente de marcas chinas

Caballero acusa a la RFEF de «chapuzas y engaños» y exige que Balaídos sea la sede 11 del Mundial 2030

Caballero acusa a la RFEF de «chapuzas y engaños» y exige que Balaídos sea la sede 11 del Mundial 2030

Vigo mejora los accesos al atrio de Sampaio en Lavadores con una inversión de 230.000 euros

El PP propone un plan municipal de vivienda en Vigo con 60 millones de los remanentes «devueltos a la ciudadanía»

Tracking Pixel Contents