Caballero acusa a la Federación de «chapuzas y engaños» y exige que Balaídos sea la sede 11 del Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, elevó este martes el tono contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el proceso de elección de sedes del Mundial 2030 y acusó al organismo de actuar con «chapuzas» y «engaños». El regidor sostiene que la Federación ha ido cambiando su versión sobre si el proceso estaba cerrado o no y volvió a señalar directamente al presidente federativo, Rafael Louzán, como responsable de maniobras para que Balaídos no entre en la lista final.

Caballero situó el origen del choque en las explicaciones trasladadas por la RFEF en enero. Según su relato, entonces se les dijo que la selección de sedes estaba «cerrada» y que «ya solo era cuestión de la FIFA». Frente a ello, el alcalde defendió que, tras la renuncia de Málaga como sede, la Federación debía proponer una undécima ciudad. Málaga comunicó su salida del proceso en julio de 2025.

En ese contexto, el regidor cargó contra el cambio de discurso: «En enero era un proceso cerrado… ahora dicen que es un proceso abierto», reprochó, y advirtió de que la visita de inspección de la FIFA a España alimenta, a su juicio, el riesgo de que el país acabe presentando solo diez sedes. Técnicos de la FIFA están recorriendo estos días ciudades españolas candidatas para evaluar instalaciones y planes.

La propia RFEF ha defendido recientemente que «el proceso está abierto» y que España podría incorporar más ciudades candidatas tras la renuncia de Málaga, con nombres como Valencia o Vigo en el debate.

El aforo, en el centro del choque

Caballero centró buena parte de sus críticas en el aforo. Acusó a Louzán de «mentir» al afirmar que Balaídos se quedará en 30.000 espectadores tras las obras, una cifra que, sostiene, no se corresponde con el proyecto remitido. «Nosotros presentamos un proyecto de campo de 43.000 espectadores, 43.000», insistió, antes de preguntarse: «¿Cómo dice que 30.000? ¿Por qué miente?».

El alcalde defendió que la reforma de la grada de Gol está en marcha y añadió que también lo está el proyecto para actuar en Tribuna, ligado a la reordenación de colectores para permitir la ampliación. Una línea similar se ha trasladado estos días desde el propio Concello, que ha vinculado la candidatura a una futura ampliación hasta las 43.000 plazas.

Caballero comparó la situación de Vigo con otras ciudades incluidas o en discusión: «Valencia está en este momento en obras, ¿por qué no dice lo mismo de Vigo?», planteó, y sostuvo que a Balaídos se le aplica un criterio distinto al utilizado con otros estadios que también proyectan reformas.

«Que no se escude detrás de nadie»

En su intervención, el alcalde aseguró que Louzán no puede desligarse de la decisión de dejar fuera a Vigo, recordando su papel en la cúpula federativa cuando se produjo la preselección: «Que no se escude detrás de nadie», afirmó, tras insistir en que fue el dirigente gallego quien anunció que Vigo «se caía» del corte de las once sedes.

Caballero concluyó con un mensaje político y deportivo: Vigo, afirmó, «reúne todas las condiciones» y debe estar en el Mundial. «No discuto Valencia en absoluto, pero Vigo tiene que ser sede del Mundial porque cumplimos todos, todos los requisitos», remató, en una nueva ofensiva municipal para reabrir la puerta de Balaídos al gran escaparate de 2030.