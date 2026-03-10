Vigo se prepara para el eclipse total de Sol: divulgación, talleres y observación en Samil

Vigo quiere llegar al 12 de agosto con los deberes hechos. El Concello desplegará en VigoNature (A Madroa) un programa de divulgación y formación para que la ciudadanía aprenda a observar con seguridad el eclipse total de Sol previsto para esa fecha, un fenómeno que exige medidas específicas para evitar daños oculares. El alcalde, Abel Caballero, avanzó este martes la programación, que arrancará el domingo 15 de marzo con la primera actividad y se prolongará hasta el propio día del eclipse.

La iniciativa está dirigida a familias, escolares y público en general y se articula en cinco líneas de actuación con un objetivo doble: comprender qué es un eclipse —y qué lo hace especial en el caso del 12 de agosto— y, sobre todo, concienciar sobre la importancia de observarlo con garantías.

Según explicó Caballero, cada fin de semana VigoNature ofrecerá actividades sobre tipos de eclipses, normas de seguridad y las singularidades que sitúan a Vigo como un «lugar privilegiado» para la observación. El programa incluye también sesiones divulgativas de carácter curricular orientadas a alumnado de 5º y 6º de Primaria, centradas en mecánica celeste y en las diferencias entre eclipse solar y lunar, así como entre eclipse total, parcial y anular.

Además, el Concello prevé acciones formativas específicas para el profesorado, con el objetivo de que los docentes puedan preparar actividades didácticas y observaciones seguras con su alumnado en los centros educativos.

En las semanas previas al eclipse, la divulgación se intensificará y el 12 de agosto se celebrará el evento principal: la observación del eclipse en Samil. El alcalde avanzó que el Ayuntamiento entregará a los participantes en las actividades las únicas gafas homologadas para contemplar el eclipse con seguridad.

Para participar, los interesados podrán reservar plaza a través del teléfono de VigoNature o en el despacho de billetes el propio día del evento.

Caballero recordó, además, que VigoNature mantiene un programa estable de actividades durante todos los fines de semana —alimentación de fauna, escape room, el mundo de los reptiles o camuflaje animal, entre otras— y que este plan especial del eclipse se suma a esa agenda para reforzar el papel divulgador del recinto.