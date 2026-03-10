Vigo se echa a la calle: cinco manifestaciones en dos semanas refuerzan su histórico perfil reivindicativo

Vigo ha vuelto a demostrar en las últimas semanas su marcado carácter reivindicativo. En apenas quince días, la ciudad ha acogido cinco manifestaciones por causas muy distintas, una intensa secuencia de protestas que refleja una tradición de movilización profundamente arraigada en la sociedad viguesa.

Desde la defensa de la educación pública hasta las reivindicaciones sanitarias, pasando por el pacifismo y el movimiento feminista, la calle volvió a convertirse en el principal escenario del debate social. Cada una de estas convocatorias reunió a colectivos diversos y puso de relieve la capacidad de organización y respuesta de la ciudadanía.

La educación pública abrió el ciclo

La batería de protestas arrancó el 25 de febrero, cuando varios miles de personas se manifestaron en el centro de Vigo en defensa de la educación pública. Convocada por sindicatos docentes, ANPAs y colectivos educativos, la movilización denunció recortes, falta de recursos y la necesidad de reforzar el sistema público.

Durante la marcha, los participantes reclamaron más inversión y mejores condiciones para el profesorado y el alumnado. «A educación pública non se vende, deféndese», coreaban los asistentes mientras recorrían las calles del centro.

Protesta pacifista contra la guerra

Pocos días después, en concreto el martes 3 de marzo, el movimiento pacifista tomó el relevo con la manifestación «No a la Guerra», en la que distintos colectivos sociales y ciudadanos se concentraron para reclamar una apuesta decidida por la paz y denunciar los conflictos armados internacionales.

La convocatoria reunió a asociaciones, sindicatos y organizaciones sociales que alertaron del impacto humanitario de las guerras y reivindicaron soluciones diplomáticas.

El feminismo toma las calles por el 8M

El Día Internacional de la Mujer volvió a llenar las calles de Vigo con dos movilizaciones feministas, reflejo también de la diversidad del propio movimiento.

Miles de personas participaron en ambas marchas para reclamar igualdad real, el fin de la violencia machista y avances en derechos laborales y sociales para las mujeres. Pancartas, consignas y reivindicaciones recorrieron el centro de la ciudad en una jornada que volvió a situar al feminismo en el centro del debate público.

Los médicos cierran la cadena de protestas

La última de las movilizaciones tuvo lugar este martes, 10 de marzo, cuando profesionales sanitarios salieron a la calle para denunciar la situación de la sanidad pública y reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

La protesta de los médicos puso el foco en la sobrecarga asistencial, la falta de personal y la necesidad de reforzar el sistema sanitario, una reivindicación que en los últimos meses se ha repetido en distintos puntos de Galicia.

Tradición de protesta

La sucesión de manifestaciones en tan corto espacio de tiempo vuelve a evidenciar la fuerte cultura de movilización que caracteriza a Vigo. A lo largo de las últimas décadas, la ciudad ha sido escenario habitual de protestas vinculadas a conflictos laborales, defensa de servicios públicos o reivindicaciones sociales.

Esta intensa actividad en las calles confirma que, más allá de las causas concretas, Vigo mantiene vivo un espíritu combativo y participativo, en el que la ciudadanía recurre con frecuencia a la movilización para hacer oír sus demandas.