Los taxistas piden a la administración que entre de oficio contra los VTC pirata

Indignación en el sector del taxi de Vigo tras la noticia adelantada por FARO que demuestra gráficamente la existencia de VTC piratas, concretamente conductores que reemplazan la matrícula azul obligatoria por una blanca estándar para esquivar la vigilancia de la Policía en los trayectos urbanos, para los que no cuentan con licencia. Entienden que esas actuaciones son «de extrema gravedad», y por eso reclaman a las diferentes administraciones, especialmente a la Xunta, que entre de oficio.

«Sabemos que hay un resquicio legal, y la Xunta es la autoridad competente para ello. Pero no tenemos muchas esperanzas», asegura Alfredo Estévez, secretario de la Asociación de Autopatronos de Vigo y la provincia de Pontevedra. En la misma línea se muestra Carlos Gutiérrez, vicepresidente de la asociación Élite Taxi, la entidad que ha puesto en conocimiento de la Policía Local los casos de los VTC piratas que cambian de matrícula.

Desde el inicio del conflicto, el sector celebra «el apoyo incondicional» del Concello de Vigo. Es más, apuntan que las administraciones locales, en otras ciudades, por lo general se han puesto de perfil y, en otros casos, incluso de lado de los Uber.

Vídeos grabados por los propios taxistas reflejan cómo hay conductores de VTC que, cuando van a realizar un servicio de traslados de pasajeros urbanos, cambian la matrícula azul, obligatoria tanto para taxis como para Uber, por una blanca estándar. El objetivo es esquivar la vigilancia de la Policía Local y evitar ser sancionados y, finalmente, que el vehículo acabe inmovilizado en el depósito municipal. La prueba de que sí son vehículos VTC es que en el parabrisas delantero sí que cuentan con la etiqueta azul identificativa correspondiente pero que al ser muy pequeña pasa desapercibida.

Los taxistas tenían claro que estas prácticas irregulares se estaban realizando en Vigo, pero les hacía falta pruebas. Por eso se organizaron para coger in fraganti a conductores de VTC intercambiando las matrículas. Hasta que lo consiguieron, concretamente en el aeropuerto de Peinador, el lugar donde denuncian más se ha detectado a VTC piratas, colocando la placa blanca antes de realizar un traslado de pasajeros para el que no tienen el permiso municipal necesario. En caso de que la administración decidiese no entrar de oficio, los taxistas podrían plantear una denuncia conjunta que buscaría que un juez investigase todas estas irregularidades, especialmente la sustitución de la matrícula.

¿Y qué dice la ley sobre esto? Pues en caso de que la placa corresponda con los datos de la documentación del vehículo, el conductor se enfrenta a una infracción administrativa con multas que pueden superar los 6.000 euros.

Pero tal y como explica el abogado baionés David Giráldez, «si la matrícula no corresponde con los datos oficiales del coche, podría estar incurriendo ya en un delito de falsedad documental». Apunta a una circular de la Fiscalía en la que el Ministerio Público dictamina que la placa identificativa de un vehículo es un documento de carácter oficial y que, por tanto, su alteración o sustitución es un delito de falsedad según los artículos 390 y siguientes del Código Penal.

Y para ciudadanos particulares, como son los conductores de VTC, se especifican penas de prisión de hasta tres años, además de la correspondiente y multas de seis a doce meses.