La suciedad del mercadillo de Bouzas acaba en el mar: «¿Donde está el civismo por el medio ambiente?»

El mercadillo dominical de Bouzas vuelve a generar malestar entre los vecinos por los problemas de suciedad que quedan tras su celebración. Residentes del barrio denuncian que, una vez desmontados los puestos, quedan en la zona bolsas de plástico, cartones y otros restos que el viento termina arrastrando hacia el mar.

El mercado, que se instala cada domingo y atrae a numerosos visitantes, concentra una intensa actividad comercial durante toda la mañana. Sin embargo, parte de los residuos generados por los puestos y los compradores quedan dispersos por el entorno, especialmente en las zonas próximas al paseo y al litoral.

Los vecinos señalan que las bolsas de plástico sueltas son uno de los principales problemas, ya que con facilidad terminan desplazándose hacia la ría: «Cada domingo en la feria de Bouzas se utilizan cientos de bolsas de plástico las cuales son llevadas por el viento a los pantalanes y acaban en la ensenada de la villa. Donde está el civismo por el medio ambiente y el no a las bolsas de plástico que pretenderían inculcarnos?», explica una de las vecinas que ha facilitado a Faro varias fotos de su denuncia.

Además del perjuicio para la imagen del barrio, los residentes consideran que la presencia de estos residuos supone un problema para el ecosistema marino, al tratarse de plásticos que pueden acabar flotando en la ría de Vigo.

Por ello, reclaman más control sobre la limpieza una vez finaliza el mercadillo, así como mayor responsabilidad por parte de los vendedores en la recogida de sus residuos y de los compradores que tiran sus envoltorios al suelo. También piden que se refuerce la limpieza municipal en el entorno para evitar que la basura permanezca en la zona y termine llegando al mar.