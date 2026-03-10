Lío con las sedes del Mundial: la RFEF se contradice y asegura ahora que el proceso de elección está «abierto»

«Donde dije digo, digo Diego». Hay que recurrir al refranero español para entender mejor la postura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en relación con la elección de estadios para el Mundial de 2030. Se contradice claramente. El director de relaciones internacionales de la entidad, Eduard Dervishaj, que está al frente del equipo que coordina con la FIFA las visitas a las sedes de España, aseguró que el proceso «está abierto». Lo refleja por escrito el organismo en un comunicado publicado esta misma mañana.

Sin embargo, el organismo estatal, a mediados de enero, remitió una carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la que apuntó que «el proceso de elaboración de la candidatura culminó hace meses con la presentación oficial del correspondiente dosier ante la FIFA, lo que imposibilita modificar o sustituir las sedes incluidas en la propuesta remitida». La RFEF fue más allá y expuso que se trata de un «procedimiento reglado, cerrado y común a todas las federaciones anfitrionas». Los adjetivos son antónimos.

Dervishaj indicó exactamente lo contrario tras la primera visita de representantes de la FIFA a las sedes de España: comenzaron por Barcelona. «Es un proceso abierto, en el que nadie nos garantiza que podamos incluir otra ciudad, pero nosotros, desde la RFEF, trabajamos para que sea así. Pensamos que en España tenemos sedes fuera de la candidatura con posibilidades para ser sede en el futuro», trasladó, a la vez que avanzó que, «con el tiempo», la RFEF intentará «tener más sedes».

«Nos gustaría visitar todas las sedes posibles en nuestro país, pero el procedimiento establecido por la FIFA indica que solo se pueden visitar en este momento las sedes presentadas en la candidatura. Esto no significa que todo esté cerrado, pero hay que cumplir con lo presentado», apunta antes de comentar que «no hay fecha para el cierre del procedimiento de elección de sedes». «Vamos a intentar que todas las sedes presentadas cumplan y que puedan incluir a más sedes en España», apostilló Dervishaj.

Declaraciones de Louzán y respuesta de Caballero

El camino de Balaídos para poder ser sede del Mundial de fútbol del año 2030 sigue sin aclararse. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, aseguró que el estadio municipal, cuando se finalice la reforma, tendrá «30.000 espectadores», pero la FIFA exige «43.000». «Hace falta poner 13.000 espectadores más en ese estadio. Vamos a ver si esas circunstancias se dan, pero yo creo que pueden ser dos ciudades para que puedan optar a poder estar ahí», indicó en referencia a la olívica y Valencia, que contará con «el estadio más moderno del fútbol español, con 70.044 espectadores».

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo acusó de «volver a mentir descaradamente». «Cuando acabe la obra, que está en marcha en este momento, tendrá 43.000. No solo son declaraciones mías, es que nuestra propuesta para ser sede del Mundial ante la Federación Española ya fue de 43.000», añadió. El regidor incluye no solo la reforma de la grada de Gol, que se prevé finalizar en menos de un año, también la de Tribuna, cuya tramitación para su ampliación está ya en marcha. «Visiblemente, está haciéndose una grada, la de Marcador, y ya se están dando los primeros pasos para la de Tribuna», apostilló.

Louzán reiteró que «quien decide» las sedes «es la FIFA», y «a la FIFA no le va a gustar mucho la bronca». «Él dice que es rival mío. Quiere sacar rédito político de esta situación», aseveró. En respuesta, Caballero acusó a Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra con el PP, de crear la «pelea» por «razones políticas». «Vigo está en condiciones de ser sede del Mundial. Y el esperpento de Louzán llega a tal nivel que, teniendo 11 sedes concedidas, solo envió 10 nombres a la FIFA. ¿Y por qué solo envió 10 nombres si la FIFA reclama 11?», se preguntó el regidor olívico.