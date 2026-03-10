Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un referente nacional en anestesia y UCI quirúrgica guía en el CHUVI la ventilación mecánica «protectora»

La jornada, organizada por Anestesiología y Dräger, incluyó un curso práctico para residentes con monitorización en tiempo real y simulación

Rafael Pita-Romero, Mónica Mayo y María Reyes Ceresuela.

Rafael Pita-Romero, Mónica Mayo y María Reyes Ceresuela. / FDV

R. V.

El Hospital Álvaro Cunqueiro acogió recientemente una jornada formativa centrada en un asunto tan técnico como decisivo en quirófano y cuidados críticos: la ventilación mecánica protectora, es decir, el conjunto de estrategias destinadas a minimizar la lesión pulmonar asociada a la ventilación cuando un paciente necesita soporte respiratorio durante una intervención o en reanimación.

La sesión, organizada por el servicio de Anestesiología, Reanimación y Unidad del Dolor del área sanitaria de Vigo en colaboración con Dräger, se celebró en el salón de actos del hospital y contó con una alta participación de profesionales. El eje del encuentro fue una charla abierta a todo el personal sanitario titulada «¿Cómo hago la ventilación mecánica de manera protectora?», que despertó interés entre especialistas de distintos servicios.

La conferencia principal corrió a cargo del doctor Javier García, jefe del servicio de Anestesiología, UCI quirúrgica y Unidad del Dolor del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda) y presidente de la SEDAR (Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor), considerado una de las figuras de referencia en este campo en España. En su intervención, abordó los fundamentos teóricos de la ventilación protectora y profundizó en las estrategias que se aplican tanto en reanimación como en quirófano para ajustar parámetros al perfil del paciente y reducir riesgos durante procedimientos y en escenarios críticos.

La jornada se completó con un curso específico para médicos residentes, «Pulmón Protexido 360º: Claves para Ventilar Mellor e Lesionar Menos», orientado a trasladar esa visión global a la práctica diaria. La sesión de tarde tuvo un marcado carácter práctico, con trabajo sobre monitorización en tiempo real (curvas, bucles y análisis de mecánica respiratoria), programación del ventilador de anestesia según el contexto clínico, visualización de patrones mediante simulación y revisión de técnicas de reclutamiento pulmonar en pulmón aislado, además de una mesa redonda final con herramientas aplicables «de manera inmediata» al paciente quirúrgico.

El 60%, con intervención mecánica

El CHUVI enmarca esta formación en una realidad asistencial muy concreta: alrededor del 60% de los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica en Vigo lo hacen bajo algún tipo de ventilación mecánica. A ello se suma que un porcentaje elevado de ingresados en unidades de críticos precisa soporte ventilatorio, invasivo o no.

La anestesista del área sanitaria de Vigo y miembro del comité científico, María Reyes Ceresuela, destacó: «a ventilación mecánica é unha ferramenta fundamental no noso día a día en quirófano e en reanimación, pero tamén pode xerar complicacións se non se emprega de maneira axeitada. Esta xornada permitiunos actualizar coñecementos e reforzar estratexias baseadas na evidencia para protexer o pulmón dos nosos pacientes». Y añadió: «contar coa presenza do doutor Javier García, presidente da SEDAR e referente nacional neste ámbito, supón unha oportunidade excepcional para o noso hospital e para o conxunto do persoal sanitario. A alta participación demostra o interese crecente por avanzar cara a unha práctica anestésica cada vez máis segura e personalizada».

TEMAS

