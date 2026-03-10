Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Club Náutico de Vigo se pone guapo para celebrar su 120 aniversario

La entidad realiza tareas de limpieza sobre su fachada coincidiendo con los actos y eventos previstos para el año

Elena Villanueva

Las instalaciones del Real Club Náutico de Vigo, un referente a nivel deportivo y social en la ciudad, se engalanan para celebrar los 120 años de la institución. Hoy ya se podían ver las primeras máquinas trabajando en la fachada del icónico edificio de As Avenidas que será objeto de una mejorar con su limpieza y mantenimiento, coincidente con la reapertura de la piscina tras varios meses cerrada a consecuencia de una fuga.

Con esto, el Náutico está ya preparado para asumir los grandes retos y eventos que se le presentan en este 2026, coincidiendo con este aniversario redondo. Tanto así que la institución deportiva se convertirá en anfitrión del 7 al 10 de mayo de la Copa de España de Optimist, que abrirá la serie de competiciones de rango estatal en los campos de regata. Desde hace mucho tiempo Vigo es una de las grandes referencia del optimist, la clase en la que se inician todos los grandes regatistas del mundo, y sus competiciones reúnen una importante cifra de competidores. En mayo volverá a comprobarse.

Del 4 al 7 de junio, el Campeonato de España de Snipe también regresa a Vigo. Fue la primera clase que dio grandes resultados al Náutico y será ésta la octava ocasión que el club organice el Nacional.

