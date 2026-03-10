Los rasgos diferenciadores del centro de Vigo: cosmopolita, edificaciones antiguas y mejorables espacios públicos

La documentación del Plan del Ensanche ofrece también una extensa radiografía urbanística y social de cómo es en la actualidad la zona, en la que están empadronadas cerca de 15.800 personas, representando algo más del 5% de la población de Vigo. La cifra de vecinos del centro de la ciudad y sus zonas aledañas ha ido incrementándose paulatinamente en lo que llevamos de siglo, ya que en 2001, el censo fijaba la cifra de residentes en 12.538.

Un reto está en conseguir rejuvenecer el ámbito, puesto que las estadísticas demográficas reflejan que prácticamente uno de cada cinco vecinos tiene ya más de 65 años, aunque sí que se caracteriza por ser un área cosmopolita por su ubicación estratégica. Queda esto reflejado en el reparto por nacionalidades, al representar los extranjeros ya el 12% del total del censo, destacando la comunidad latinoamericana. En clave económica, la tasa de paro en el Ensanche es ligeramente inferior a la media del conjunto de la ciudad y los trabajadores son eminentemente del sector servicios.

En clave urbanística, en el ámbito hay registradas por el Catastro 1.268 parcelas, con una ocupación prácticamente total al estar edificadas 1.192. De estos casi dos millares de edificaciones, más del 30% tienen más de un siglo de antigüedad, porcentaje similar a las que fueran construidas entre 1940 y 1969. Apenas el 3% del parque inmobiliario del Ensanche tiene menos de 15 años.

Por usos, la vivienda ha sido el principal motor de la construcción en la zona, con 9.067 inmuebles registrados, de los que prácticamente en su totalidad son de viviendas colectivas. Cuentan con otro uso, por su parte, un total de 7.122 inmuebles, destacando como predominante el uso comercial (un 27% del total), siguiéndole las oficinas (25%) y los locales de ocio y hostelería (un 10,5%). La diversidad del Ensanche se completa con aquellos inmuebles culturales, de espectáculos o religiosos. «A imaxe resultante é a de un Ensanche cunha importante diversidade, propia da súa condición de centro urbano e metropolitano», concluye el borrador del documento.

El extenso análisis realizado por los redactores del plan concluye también que en las 60 hectáreas que comprenden el ámbito a proteger «destaca el escaso espazo público», conformado mayoritariamente por los viales, subiendo la media el conjunto de la Plaza de Compostela, los jardines de Areal y la plaza de Portugal, ya que el resto de espacios verdes se ven limitados por su escaso tamaño.