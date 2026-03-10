Crisis del petróleo
El viaje de ida entre Vigo y A Coruña por la AP-9 enfila ya los 45 euros
El alza de carburantes, con el litro rozando los 2 euros, se suma a los 21,40 euros de peajes
Es más caro viajar entre las dos primeras ciudades de Galicia que un billete de AVE a Madrid o de avión en cualquier ruta de Ryanair. El viaje por la Autopista del Atlántico entre Vigo y A Coruña supera de forma holgada los 40 euros, acercándose hacia los 45 por un solo viaje de ida con los coches que presenten un consumo más ineficiente. Y es que la escalada en el precio de los combustibles está haciendo mella en el bolsilo y los hábitos de quienes recorren la AP-9 de forma recurrente.
Desde el 1 de enero la tarifa para pasar por las tres cabinas de peaje de este recorrido es de 21,40 euros, un 22% más que en 2022. Aunque existen bonificaciones para usuarios recurrentes y pequeños trucos, muchos no se pueden aplicar de forma general. Los usuarios que disponen del telepeaje tienen una bonificación del 100% en su viaje de vuelta siempre que se realice en las 24 horas siguientes y en el mismo recorrido. Además de el dispositivo -cuyo coste anual es de unos 15 euros- no está todavía extendido por todos los conductores, hay diversos supuestos que quedarían excluidos. Trabajadores y estudiantes residentes en otra ciudad que vuelvan a su casa por el fin de semana tendrían que decidir si pasar menos tiempo en su hogar o pagar más.
La parte variable, en escalada
A ello se suma la parte variable del coste: la de los carburantes. Esta varía en función de cada vehículo, velocidad media o lugar de repostaje, pero permite aproximar hacia los 20 euros el importe necesario actualmente por recorrer el tramo central de la AP-9. Un diésel puede rondar un consumo de entre 4 y 6 litros por cada 100 kilómetros, mientras que en los de gasolina se aproxima más entre los 6 y 8 euros.
Las estaciones de servicio del centro de Vigo y alrededores marcan ya precios de 1,90 euros por litro, muy por encima de los 1,50 de principios de mes cuando se inició la escalada bélica en Oriente. Así, los vehículos a gasoil requieren unos 18 euros de media para recorrer los 159 kilómetros entre ambas urbes. En el caso de los de gasolina, el coste ronda los 21 euros de media.
