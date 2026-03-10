La Policía Local de Vigo pone coto a los patinetes trucados: estrena un velocímetro

La velocidad máxima fijada para los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que destacan los patinetes eléctricos, es de 25 kilómetros por hora. Así lo establece la Dirección General de Tráfico (DGT) -consta en el Real Decreto 970/2020 y lo recoge la ordenanza municipal, en vigor desde mediados de junio de 2022, que rebaja el límite a 20 km/h en carriles bici o similares. Para comprobar que los usuarios de Vigo circulan con este dispositivo en condiciones legales, es decir, sin estar modificado para que pueda alcanzar una velocidad mayor de la permitida, la Policía Local ha comenzado a utilizar un velocímetro.

Se trata de un instrumento compuesto por dos bases sobre las que se apoyan las ruedas de los patinetes eléctricos que, con la ayuda de la tecnología, permite medir en el momento la velocidad máxima que pueden alcanzar. Cuatro agentes lo estrenaron esta mañana en la avenida das Camelias, en el tramo del carril bici que discurre junto a la marquesina de autobús ubicada frente a la sede central del Concello. Por ahora, están «formando e informando» sobre esta campaña y nuevas normas estatales, sin sanciones. El objetivo es claro: reforzar todavía más la seguridad vial, una asignatura en la que Vigo saca cada año mejor nota.

Los agentes aseguran que «son habituales» los atestados por accidentes o atropellos con participación de vehículos de movilidad personal, ya sea por exceso de velocidad o por circular en zonas en las que no se debe: tienen que ir por el «margen derecho» de la calzada o por carril-bici y similares; está vetado su uso en aceras o zonas peatonales. En estos casos, deben bajarse del VMP, apagarlo y empujarlo. En las calles con prioridad peatonal, no pueden superar los 10 km/h; el límite se reduce a 5 km/h cerca de viandantes, siempre que la distancia sea de al menos 1,5 metros y 2 metros con respecto a las fachadas de los edificios.

Más lesividad en caso de siniestro

Los agentes que participaron en el estreno del velocímetro, cedido durante un tiempo por la empresa que lo suministra para conocer su funcionamiento y testarlo en condiciones reales -lo probarán en diferentes partes de la ciudad-, destacaron que la intención, más allá de comprobar si los patinetes eléctricos están trucados para ser más rápidos, como se dice coloquialmente, condición que incrementa la probabilidad de siniestros y potencia la lesividad, es informar a los usuarios de los VMP de las nuevas obligaciones. Dejan claro que no hay sanciones por ahora al tratarse de normas de reciente publicación.

Todos los propietarios de patinetes (o los tutores legales en caso de menores) tienen que inscribir su VMP en el Registro Nacional de Vehículos a través de la sede electrónica de la DGT como paso previo a su aseguramiento obligatorio, establecido en la Ley 5/2025 de 24 de julio. Una vez obtenido el certificado de inscripción, el titular podrá adquirir la etiqueta identificativa (una especie de matrícula) que debe colocar en el porta-identificador destinado a tal efecto en el VMP una vez que disponga de ella. Lo cierto es que está habiendo problemas en este punto en todo el país por problemas de suministro de estas matrículas, pero se está solucionando.

Documentación y normativa

Los agentes comprueban que la documentación de los usuarios es correcta, les comunican las actualizaciones, les advierten de incumplimientos y les resuelven las dudas que puedan surgir. A la hora de adquirir un VMP, hay que tener en cuenta que los comercializados a partir del 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso (constan los modelos validados en la página de la Dirección General de Tráfico). Los VMP comercializados hasta el 21 de enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir de dicha fecha, solamente lo podrán hacer aquellos que cuenten con la certificación.

En Vigo, la Policía Local ya ha detectado algún patinete eléctrico capaz de alcanzar los 70 kilómetros por hora, casi el triple de lo máximo permitido por la ley. En el rato en el que FARO acompañó a los agentes, no circuló ningún usuario con VMP modificado. Una ciudadana ya llevaba la matrícula incluso, elemento que está todavía muy poco presente. Los agentes aseguran que el cumplimiento de las normas es «bastante generoso» en la ciudad. Entre las obligaciones más básicas: llevar casco y una prenda o elemento reflector, uso unipersonal y tener al menos 15 años para conducirlo.