Una ONG viguesa invita a tejer para confeccionar mantas y ayudar a niños de Perú

Una actividad colaborativa para ayudar a las personas más desfavorecidas de la región de Cajamarca, en Perú. Es el nuevo proyecto solidario que pone en marcha la oenegé viguesa Aulas Abiertas. Anima a los vigueses a formar parte de esta entidad para tejer cuadrados de 30 x 30 centímetros y juntarlos con el objetivo de crear mantas de lana. Se venderán cuando llegue la época de frío para recaudar fondos que se destinarán a mejorar la vida de los ciudadanos de este territorio del país andino. Se trata de un paso más de la entidad para recaudar fondos en clave humanitaria.

«Quedaremos la próxima semana para tomar un café y decidir colores, grosor de la lana y otros detalles. Pasaremos un buen rato», comenta la directora de la ONG, Pilar Muñoz, recientemente reconocida con el premio Galega Destacada, entregado por el colectivo feminista local Diálogos 90. «Si se consiguiera un dinero importante, abriríamos un nuevo comedor escolar, ya que nos los están pidiendo continuamente», indica. Aulas Abiertas ya ha puesto en marcha 14 comedores en Perú: 13 en Cajamarca para estudiantes y uno en Lima para personas mayores sin recursos o que padecen soledad.

«Queremos hacer un proyecto que nos una afectivamente a los socios, algo que podamos poner en común más allá de quedar un día para cenar, es decir, que haga grupo», explica Muñoz antes de anotar que la directiva, de la que forma parte junto con Pilar López, Rosa Lores, Aurora Blanco, María del Carmen Comesaña y Maribel Fernández, estaría encantada si esta iniciativa ayuda a engrosar la lista de integrantes de Aulas Abiertas, que ya suma unas 500 personas: la cuota es de 12 euros al mes.

Objetivo: un millar de socios

«La intención es comunicar el mensaje de que, si aportamos nuestro granito de arena, se pueden hacer grandes cosas. Nuestro objetivo es llegar a 1.000 socios en 2026. Se puede contactar con la entidad en aulasabiertas@hotmail.com o en el teléfono 606 18 99 99», añade.

Pilar Muñoz (izq.), Aurora Blanco y Rosa Lores, en la cafetería Yanco. / Alba Villar

Las reuniones para dar vida a este proyecto se realizarán en la cafetería Yanco, en la calle Enrique Xabier Macías (Hispanidad), cuyos responsables ceden un espacio a la oenegé. «Es importante recalcar que somos todos voluntarios, que vamos creciendo poco a poco y que todo lo recaudado va íntegramente a ayudar a la gente de Perú», traslada Muñoz.

Añade que otro gran objetivo de Aulas Abiertas es abrir una segunda biblioteca en Cajamarca. «Para los jóvenes de allí, estudiar no solo supone mejorar sus vidas, sino también la de su familia y su entorno. Nos preocupamos por que coman y estudien», subraya.

Más acciones en Cajamarca

Precisamente, Aulas Abiertas ha puesto en marcha un taller de corte y confección para mujeres que viven en la indigencia: posibilita a las alumnas la obtención del título de modistas y, así, colocan las primeras piedras de un futuro próspero.

La ONG también beca los estudios de niños y gestiona una residencia de estudiantes que permite formarse y salir del círculo de pobreza a niñas en edad de secundaria que residen en zonas alejadas de los Andes. «Tienen capacidad para estudiar, pero no posibilidades económicas. Que puedan estudiar no es una bobada, transforma su realidad y a la sociedad en su conjunto», comenta Muñoz.

Próximas actividades

La ONG Aulas Abiertas ha programado varias actividades a lo largo del año con propuestas culturales, solidarias y de divulgación científica abiertas a la participación. El calendario de la entidad fija para el 26 de abril un paseo en barco por la ría para realizar la ruta del mejillón, cita organizada junto con la naviera Piratas de Nabia. Un mes después, el 23 de mayo, la entidad propone una actividad de observación astronómica en el Monte do Vixiador, en colaboración con la Asociación Astronómica Rías Baixas.

El 12 de agosto, los participantes podrán disfrutar de un eclipse de sol desde el mar, una experiencia singular para observar este fenómeno astronómico desde la ría. Tras el paréntesis estival, el programa continuará el 19 de septiembre con una función de teatro en el Auditorio municipal de la Praza do Rei. Las actividades se completarán en noviembre, en una fecha todavía por concretar, con una macarronada solidaria en el Mercantil de Vigo, en la que servirán platos de pasta y carne, bebida y postre a un precio asequible.