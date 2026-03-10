Los médicos endurecen el pulso con Sanidade y exigen un «plan de choque» para Primaria

Los médicos tienen «la voluntad» de mantener su pulso frente a la Consellería de Sanidade. Así lo defendía el doctor Manuel Piñeiro, médico de Familia y portavoz del sindicato O'Mega, en la manifestación que esta tarde ha reunido a un centenar de personas en el centro de Vigo en defensa de «una Atención Primaria de calidad», en la séptima jornada de huelga indefinida de los facultativos de los centros de salud de toda Galicia.

«Y, ahora, mucha más [voluntad] , desde el momento en que los servicios hospitalarios han tomado conciencia de que no es solo un tema a nivel nacional, sino que tenemos un problema autonómico muy grande», señaló el representante del sindicato médico. Y es que galenos de distintos servicios hospitalarios están renunciando a realizar horas extra de tarde porque no quieren ser el «parche» que da solución a las operaciones y consultas que se dejan de efectuar por sus propias huelgas.

Así lo rubricaron el 85% de los cirujanos generales que hacen este tipo de actividad extraordinaria en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y también la gran mayoría (más de cuarenta) de los anestesistas por «la negativa de la Xunta a sentarse a negociar su a negociar su situación laboral». Si no se llega a un entendimiento, dejarán de hacer estas horas extra voluntarias el lunes, el mismo día que comienza una semana de huelga del colectivo médico de todos los niveles asistenciales.

Inicio de la manifestación de los médicos de Primaria. / Pablo Hernández Gamarra

Demandas de los centros de salud

A Sanidade se le multiplican los frentes. La huelga indefinida que comenzó el lunes 2 en Atención Primaria acumula ya más de 15.000 consultas suspendidas solo en el Área Sanitaria de Vigo, donde el seguimiento está siendo el más alto de toda Galicia.

Es por ello que se escogió la ciudad para la manifestación de esta tarde en la que un centenar de personas reclamaron a la Xunta que «solucione de una vez por todas la precariedad» de los centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC). «Cupo sen cubrir non se pode permitir», «Non hai seguridade sen especialidade» (en referencia a la contratación de facultativos sin MIR por parte del Sergas) o «Máis recursos e menos discursos», fueron algunos de los eslóganes que se escucharon en una protesta por la que se pasó el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El alcalde acudió a la protesta de los médicos de Atención Primaria / Pablo Hernández Gamarra

En su manifiesto, los profesionales denunciaron que «la Atención Primaria se está muriendo». «Necesitamos un plan de choque para evitar que se ahogue», reclamaron. Recuerdan que, desde la dimisión en bloque de buena parte de los jefes de servicio de los centros de salud del área viguesa en 2018, se crearon diversos planes para desarrollar y mejorar la atención, pero denuncian que «no se ha implementado ninguno». «Estamos cansados de promesas y necesitamos soluciones ya», exigen.

Se quejan de "sobrecarga laboral" por "agendas interminables", "burocracia excesiva" y "múltiples plazas vacantes sin cubrir". Censuran que los PAC "llevan años sin revisar sus planes funcionales" para adecuar el personal al aumento de la demanda de la atención urgente.

Demandan "una negociación sincera" con un "diálogo constructivo con talante negociador". "[El conselleiro] se ha cerrado en banda, ha decidido que ellos están negociando con terceros, con otros sindicatos y da la sensación de que no quiere escuchar lo que dicen los médicos", reprochó Piñeiro.

¿Cuáles son las demandas irrenunciables de los médicos para dejar las movilizaciones? "Necesitamos un compromiso claro de que, a partir de ya,las agendas en Primaria tienen que quedar en 30 [pacientes por turno], que se van a regular las jornadas de los PAC para que no sean desmesuradas y regular la jornada igual que el resto de colectivos profesionales. Esos son los tres puntos básicos para Primaria", resumía Piñeiro.

Declaraciones conselleiro

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha cuestionado la voluntad del sindicato médico O'Mega para «hablar» y ha asegurado que limitar las agendas de pacientes «no va a solucionar los problemas de la Atención Primaria». « Creo que el problema que tiene O'Mega a día de hoy es que no tienen muy claro de qué quiere hablar», sostuvo el conselleiro, que insiste en que la Xunta ya trabaja en la reforma de Atención primaria en el marco de la mesa sectorial, en la que hay otros cinco sindicatos que, asegura, están «haciendo aportaciones continuamente».

Sobre el rechazo a hacer horas extra, Gómez Caamaño le pasa la pelota al Ministerio de Sanidad, al considerar que «se enmarcan realmente en la huelga por el estatuto marco».

Además, censuró que la organización reclame el cambio de interlocutores para que estén presentes él mismo o el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. «La consellería habla por la gente que tiene que estar en la mesa de negociación, no va a cambiar la actitud, es totalmente incoherente», ha dicho para preguntarse qué pasaría si fuese el Ejecutivo gallego el que pidiese el cambio de interlocutores por parte de los sindicatos por considerar que estos no están capacitados. «No escogimos ni queremos elegir quien tiene que ser el interlocutor, lo que pedimos es que este tenga la capacidad para poder llegar a un acuerdo», le respondieron los médicos.

Más convocatorias

Y las protestas no cesan. CIG-Saúde ha convocado a todos los colectivos de Atención Primaria a otra jornada de huelga el jueves que, si todo sigue igual, se superpondrá a la indefinida de O’Mega de los profesionales médicos de centros de salud. Si no se resuelve antes del próximo lunes, se juntará además con la nueva semana de paro de los facultativos de todos los niveles asistenciales organizada a nivel nacional contra el estatuto marco (prevista del 16 al 22 de marzo).