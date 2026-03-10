Lunas de miel y viajes a Asia desde Vigo en «stand by» por los cierres aéreos

Javier C. se casa este viernes y sale de luna de miel con su pareja el lunes. Desde hace meses tienen contratado un paquete de viaje por Japón y las Maldivas para casi 19 días, pero hasta unas horas antes del despegue no sabrán con seguridad si van a poder tomar la ruta que tenían contemplada.

Desde su agencia les recomendaron reservar un recorrido alternativo. Supone mil euros más y quizá no sea necesario, pero ¿y si no pueden volar por los conflictos internacionales?

Como esta situación hay otras y, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, los teléfonos de algunas agencias de viajes están especialmente sonoros estos días. «La situación nos está afectando en los viajes que van, por ejemplo, hacia Egipto o Turquía. Hasta hace poco estuvieron sin operar los vuelos a Dubái y a Qatar», cuentan desde Airbus. Explican que aumentaron considerablemente las consultas sobre reservas y sus posibles cancelaciones. No pueden asegurar que los vuelos no vayan a salir, solo ofertar enlaces alternativos. «Si finalmente no salen te devuelven el dinero, pero si contratas otro y no coges el que tenías lo pierdes», apuntan. Respecto a la Semana Santa, pese a que Egipto fue el destino de moda este año, no descartan que haya quien cambie de planes.

En Bivestour Viajes indican que los países bañados por el conflicto son los más afectados: «Ya se están vendiendo otros trayectos que las propias compañías aéreas generan con rutas que dan un rodeo». Y lo mismo está pasando para volver. Desde esta agencia mencionan a una pareja que el lunes regresó de Sri Lanka pasando por Nueva York. En cuanto al turismo de Semana Santa el panorama internacional influye de otras maneras. «Hay más gente que busca quedarse en España y sube la demanda, por ejemplo, para Canarias. Eso hace que los vuelos sean más caros», dicen en Bivestour.

Sin afectación aquí

El presidente de los hosteleros de Vigo, Daniele Provezza, asegura que por el momento factores como la subida del carburante (dado los conflictos bélicos) no parece que vayan a afectar a la venida de turistas en abril. Aunque nada es descartable.

Provezza explica que, por ahora, el sector no ha notado cambios en la llegada de visitantes y recuerda que el comportamiento de la Semana Santa en Galicia depende mucho del tiempo. Si la meteorología acompaña, las reservas suelen activarse en los últimos días, ya que muchos viajeros esperan hasta el último momento para decidirse por un destino de costa. De cara al verano, añade, ya se están registrando reservas anticipadas, especialmente para las tres primeras semanas de agosto.

Dulcinea Arguín, representante de Aviturga, añade que la demanda de pisos turísticos es por ahora muy superior a la del año anterior.

Según señala, las reservas se están realizando con más antelación que en temporadas pasadas, lo que refleja una tendencia creciente en la planificación de los viajes. No obstante, insiste en que el contexto internacional obliga a mantener prudencia, ya que la situación global cambia con rapidez y podría influir en las decisiones de los viajeros en las próximas semanas.