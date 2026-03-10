Luisa Sánchez exige a Caballero que explique por qué vetó los méritos del IIS Galicia Sur, Olimpia Valencia y Fernando Mouriño

La presidenta del PP de Vigo y jefa de la oposición municipal, Luisa Sánchez, reclamó este martes al alcalde, Abel Caballero, que aclare públicamente por qué decidió no conceder la Medalla de Oro de Vigo al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) ni otorgar el reconocimiento de Vigués Distinguido a Olimpia Valencia y Fernando Mouriño. Según la dirigente popular, las candidaturas presentadas por su grupo eran «incuestionables» y reúnen «méritos suficientes», por lo que pide al regidor que explique «qué argumentos» esgrime para rechazarlas.

En su exposición, Sánchez subrayó que el PP propuso para la Medalla de Oro al IIS Galicia Sur por la «excelente labor» de un equipo formado por más de 700 profesionales. Y puso nombres propios sobre la mesa, citando a investigadoras y especialistas «de reconocido prestigio internacional», como Mónica Martínez o África González, entre otras. «Merecen una explicación», sostuvo.

La presidenta popular contrapuso además este veto con un precedente que, a su juicio, refuerza la necesidad de transparencia: «Estaría bien que Caballero aclarase por qué el Instituto Galicia Sur no se merece la Medalla de Oro de Vigo y, sin embargo, Isabel Pardo de Vera sí cuando, como ella mismo admitió, no había hecho nada por esta ciudad», señaló en referencia a un reconocimiento otorgado en 2022.

En cuanto a las distinciones de Vigueses Distinguidos, Sánchez cuestionó que el Concello no haya tenido en cuenta a Olimpia Valencia, la primera mujer licenciada en Medicina en Galicia, y a Fernando Mouriño, histórico dirigente de la Escudería Rías Baixas. «Olimpia Valencia fue y sigue siendo un ejemplo para esta ciudad», defendió, antes de lamentar que el alcalde tampoco valore —en su opinión— el legado de Mouriño «en el mundo del motor y del deporte vigués».

El PP añade otro reproche al proceso: de las cuatro propuestas presentadas por los populares, solo fue aceptada una, la de Gerardo Fernández, cofundador de Discamino, que será distinguido a título póstumo. Sánchez lamenta que, durante el anuncio, el alcalde «se olvidó» de precisar que esa candidatura había sido propuesta por el PP, y entiende que ese gesto responde a un intento de apropiarse del relato de los premios.

Pide «revisión» del método

Más allá del listado de nombres, Sánchez eleva el debate al terreno del procedimiento y reclama «la revisión del método de concesión» de unos galardones que este año reconocerán, «con toda justicia», a 23 personas o entidades, pero de las cuales —según denuncia— 21 fueron propuestas por el PSOE. «Los premios no son suyos; son de la corporación municipal», afirmó, defendiendo que deben ser consensuados por todos los grupos, «como sucedía antes».

La líder local sostiene que lo contrario supone «una falta de respeto», no solo al PP, sino «al conjunto de vigueses y viguesas» y a las propias personas propuestas. Y cerró su mensaje con un aviso político: «Que nadie se confunda, esto ni siquiera va de cuotas. Va de acuerdos. Va de ciudad. Va de plena representación democrática».