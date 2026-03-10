Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna

El camino de Balaídos para poder ser sede del Mundial de fútbol del año 2030 sigue sin aclararse. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró que el estadio municipal, cuando se finalice la reforma, tendrá «30.000 espectadores», pero la FIFA exige «43.000». «Hace falta poner 13.000 espectadores más en ese estadio. Vamos a ver si esas circunstancias se dan, pero yo creo que pueden ser dos ciudades para que puedan optar a poder estar ahí», indicó en referencia a la olívica y Valencia, que contará con «el estadio más moderno del fútbol español, con 70.044 espectadores».

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo acusó de «volver a mentir descaradamente». «Cuando acabe la obra, que está en marcha en este momento, tendrá 43.000. No solo son declaraciones mías, es que nuestra propuesta para ser sede del Mundial ante la Federación Española ya fue de 43.000», añadió. El regidor incluye no solo la reforma de la grada de Gol, que se prevé finalizar en menos de un año, también la de Tribuna, cuya tramitación para su ampliación está ya en marcha. «Visiblemente, está haciéndose una grada, la de Marcador, y ya se están dando los primeros pasos para la de Tribuna», apostilló.

Louzán, entrevistado en el programa El Larguero, de la Cadena SER, indicó que «el alcalde traslada que tiene muchísimo interés», algo que le parece «bien», pero añadió que Vigo «no estaba entre las 11 candidatas porque no la eligieron en su momento». «Yo no estaba como presidente, no tuve participación en ese tema. Están ahí a las puertas. Quien decide es la FIFA, y a la FIFA no le va a gustar mucho la bronca. Lo de Vigo es más una invitación a la confusión, un totum revolutum. Si me lo dan, me crean un problema; si no, he reivindicado que me lo dieran y ellos son los culpables de no dármelo. Es un tema de política», dijo.

«Quiere sacar rédito político»

Añadió que él «hace 11 años» que no está en política. «Él dice que es rival mío. Quiere sacar rédito político de esta situación», aseveró. En respuesta, Caballero acusó a Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra con el PP, de crear la «pelea» por «razones políticas». «Él fue el que dijo que Vigo no era sede, que estaba fuera. Después, el diario El Mundo descubrió aquella inmensa cadena de trampas que hicieron para que Vigo se quedara fuera del Mundial. Lo sabe todo el mundo, que el que confrontó con Vigo a través de aquellas reuniones que no hubo, de no meter criterios del Consejo Superior de Deportes, porque entonces favorecía a Vigo. Cómo que no estuvo, si él anunció que Vigo no era sede del Mundial y que se había quedado fuera», apuntó.

Caballero comentó que, después, se cayó Málaga. «Y, cuando se cae Málaga, puede subir Vigo. Y yo quiero que suba Valencia también. Desde Vigo, apoyamos que Valencia sea sede. No es esa la discusión. La discusión son las trampas de Louzán para que Vigo no sea sede del Mundial. Y esto es así, lo sabe todo el mundo. Y, por tanto, nosotros, en este momento, tenemos un proyecto de campo en construcción exactamente igual que Valencia y exactamente igual que otros lugares, que estará con 43.000, que es el mínimo que pide la FIFA. Y Vigo cumple el requisito. Y Vigo, además, va a hacerlo», dejó claro.

Insistió que Balaídos, «con Mundial o sin Mundial», va a tener «43.000 espectadores en el campo», ya que «el Celta lo necesita». «Louzán no quiere que Vigo sea sede. Y no quiere, además, porque [Alfonso] Rueda, presidente de la Xunta, tampoco quiere. Y esta es la batalla política de ellos contra Vigo. Vigo no está contra nadie. Y el alcalde de Vigo no está contra nadie. Vigo está en condiciones de ser sede del Mundial. Y el esperpento de Louzán llega a tal nivel que, teniendo 11 sedes concedidas, solo envió 10 nombres a la FIFA. ¿Y por qué solo envió 10 nombres si la FIFA reclama 11? Claro que está haciendo todo lo posible para que Vigo no sea sede, porque el siguiente en la lista, después de los cambios que hicieron y de todo aquel escándalo en la lista de las candidaturas al Mundial, el primer suplente es Vigo. Al caerse Málaga, debe subir Vigo», zanjó.

Valencia y A Coruña

Sobre Valencia, el presidente de la RFEF señaló que, «en su momento, no entró porque había problemas entre la propiedad del campo y el Ayuntamiento», pero informó que «esos problemas ya se han solucionado». «La FIFA tiene la capacidad de decidir y, ante eso, yo creo que le no deberían surgir muchas dudas, al igual que en el caso de Vigo», subrayó. Sobre A Coruña, aseguró que «no ha hecho los deberes». En la ciudad herculina, la situación está complicada por la oposición del Deportivo y Abanca -dueña del club- a acoger la cita mundialista, un deseo de la propiedad del estadio de Riazor, el Ayuntamiento, con la socialista Inés Rey al frente.