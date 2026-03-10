Iván Ferreiro se suma al cartel de conciertos de Castrelos 2026

Tercera confirmación para el cartel de los conciertos del Vigo en Festas en Castrelos de este verano: Iván Ferreiro. El artista de Nigrán regresa a casa y actuará el sábado 15 de agosto en el auditorio al aire libre de Castrelos en la que probablemente será una de sus actuaciones más especiales, tanto para él como para el público.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un vídeo difundido en sus redes sociales y que, en lugar de en Castrelos, como en los dos primeros, ha grabado en lo alto de la torre del ayuntamiento. «Lo quisimos hacer desde aquí. Con Vigo al fondo. Con esta inmensa y gran ciudad. Porque el día 15 de agosto, en Castrelos, en Vigo, estará Iván Ferreiro. Estará el gran Iván Ferreiro», ha adelantado el regidor olívico.

Iván Ferreiro actuará el 15 de agosto en el auditorio de Castrelos de Vigo dentro de su gira «Hoy x Ayer», en la que repasa 35 años en la escena musical desde que en los años 80 formó Los Piratas. «Es un grupo fantástico y tenía un especial interés en que Iván Ferreiro estuviera en Vigo. Desde los tiempos de Los Piratas hasta ahora, Iván Ferreiro sigue siendo un genio de la música», ha destacado Abel Caballero. No faltarán a la cita músical sus clásicos «Turnedo» o «Años 80», entre otros muchos.

Iván Ferreiro es el tercer artista anunciado para este verano en Castrelos. Viva Suecia, grupo murciano referente en la escena indie, actuará en el mismo recintoun día antes, el viernes 14 de agosto; y Chayanne, el primer y único artista internacional anunciado por el momento, actuará en Castrelos el jueves 30 de julio

Cartel completo y entradas

El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.

Otros conciertos previstos en Vigo

En esta ocasión Castrelos no tendrá su tradicional papel principal en la programación de ocio. El verano musical en Vigo arrancará el viernes 26 de junio con la segunda edición del Galicia Fest. El evento organizado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra contará en esa jornada con La Reina del Flow -fenómeno surgido de Netflix- o los gallegos Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit y Sabela.

El sábado 26 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Taburete, Marlena y los gallegos Carla Lourdes y Fredi Leis. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos tendrá una doble sesión de la mano de Leiva el fin de semana siguiente. El exintegrante de Pereza ha logrado vender todas las entradas para los conciertos del 3 y 4 de julio.

El fin de fiesta por parte de los gobiernos provincial y autonómico llegará el 11 de septiembre. El vigués Hard GZ ofrecerá un concierto en una ubicación todavía por definir, aunque las entradas ya están a la venta desde 20 euros.