¿A qué se enfrentan los conductores de VTC que cambian su matrícula para esquivar a la Policía?

Los VTC piratas, aquellos que sustituyen la obligatoria matrícula azul que deben llevar por una blanca con el objetivo de evitar multas e inspecciones de la Policía, están en el punto de mira en Vigo. Los taxistas ya han denunciado oficialmente a varios Uber, en algunos casos con vídeo incluido en el que se ve al conductor sustituyendo la placa en el aeropuerto de Peinador.

Estas prácticas las llevan a cabo especialmente cuando realizan trayectos urbanos por Vigo, es decir, aquellos entre distintos puntos de la ciudad y para lo que no tienen la autorización municipal necesaria del Concello. ¿Y qué dice la ley sobre esto? Pues en caso de que la placa corresponda con los datos de la documentación del vehículo, se enfrenta a una infracción administrativa con multas que pueden superar los 6.000 euros.

Pero tal y como explica el abogado baionés David Giráldez, «si la matrícula no corresponde con los datos oficiales del coche, podría estar incurriendo ya en un delito de falsedad documental». Apunta a una circular de la Fiscalía en la que el Ministerio Público dictamina que la placa identificativa de un vehículo es un documento de carácter oficial y que, por tanto, su alteración o sustitución es un delito de falsedad según los artículos 390 y siguientes del Código Penal.

Y para ciudadanos particulares, como son los conductores de VTC, se especifican penas de prisión de hasta tres años, además de la correspondiente y multas de seis a doce meses.