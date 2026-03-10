El director de Cardama, en el juicio por el accidente mortal de un operario: «Ese cable llevaba allí desde el año '86 y nunca pasó nada»

Tras varias suspensiones, el juicio por el accidente mortal en los Astilleros Cardama en noviembre de 2022 en el que perdió la vida Iván C.C., un operario al que se le cayó encima una pieza de gran tonelaje, arrancó esta mañana en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Vigo.

En el banquillo de los acusados se sientan varios jefes de la compañía, como el responsable del departamento de seguridad y salud y de I+D, el jefe de equipo y el jefe de buque, para los que se pide penas de 3 años de prisión.

Testificales

El primero en declarar fue el compañero del Iván C.C. la mañana de los hechos. Recordó que, mientras esperaban para realizar otra tarea, uno de los acusados les mandó cortar el tráfico para la entrada de un camión que cargaba la pieza de gran tamaño al interior del astillero. «El camión hizo un movimiento extraño; perdió el equilibrio y pensé que había dado con un bordillo, aunque luego vi el cable de acero tirado», explicó el operario recordando cómo el tráiler «hizo varios bamboleos». «Cuando las ruedas pasaron la entrada, hasta que no tocó el cable, no había bamboleo ninguno, no percibí desestabilización ninguna hasta entonces», respondió a las preguntas del fiscal.

Carga sin asegurar

El conductor de dicho camión explicó que «nadie» había asegurado ni verificado la carga que Cardama subió con una grúa al camión, recordando que fue él quien le puso la cinta que la amarró. «Es una zona estrecha, yo iba despacio y no veía lo que estaba detrás. No me dan advertencia alguna; cuando entré en el astillero noté un cierto balanceo detrás, y luego sentí otro y ya pasó», testificó.

Por su parte, el director general de la mercantil, Mario Cardama, padre de uno de los acusados, subrayó que el cable en cuestión, denominado cable de varada, lleva en las instalaciones «desde el año '86 y nunca nadie nos hizo ningún comentario. Tras el accidente lo quitamos». Sobre la responsabilidad de su hijo en las labores en el astillero, especificó que «si él veía una actividad de riesgo, debía avisar al responsable y ordenar detener la actividad».

Sin señalización

Quizás la declaración que más luz arrojó al caso fue la del técnico del servicio de prevención de riesgos laborales que Cardama tenía externalizada en una empresa. El técnico reconoce que «teníamos conocimiento del cable» sin embargo «nunca lo vi sobre el suelo, alguna vez en tensión», por ello verbalizó su sorpresa al encontrarse ahí el cable el día de los hechos. «Tenían que haberme informado que iba a quedar varios días ahí antes de su recogida. Habría que señalizarlo», certificó. En su informe de la causa de los hechos, anotó que «se incumplió la medida de seguridad, había una carga deficiente y un soporte deficiente en el camión» llegando a la conclusión que «el cargador y destinatario [de la pieza] era Cardama, a él le correspondían estas tareas».

Por parte del responsable de la empresa transportista, contó que se comunicó con el jefe de buque para el traslado de la pieza. «Necesito saber medidas y peso y así sé el vehículo que mandarles», contó. Tras la carga de la pieza, «nadie» le llama en relación si la pieza era o no más grande lo hablado ni si estaba la carga en malas condiciones. «Quien la carga es el astillero, el cargador es el que debe poner la carga en condiciones», concluyó este testigo.