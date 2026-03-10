Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO VIGO

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto

R. V.

Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.

  1. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  2. Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
  3. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  4. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  5. Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
  6. La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
  7. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  8. Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo

La clave del Ensanche del futuro en Vigo: su plan de protección debe priorizar el acceso a la vivienda para fijar población

Alumnos del área de Vigo ya reciben en los institutos terapia individual por sus adicciones

El conflicto entre los taxistas vigueses y Uber entra ya en fase judicial

Los rasgos diferenciadores del centro de Vigo: cosmopolita, edificaciones antiguas y mejorables espacios públicos

Madonna y el Mundial

El pésimo sonido de la «macrosala» de la Ciudad de la Justicia de Vigo continúa sin solución alguna

La Audiencia absuelve al policía local acusado de violar a una joven en Vigo

