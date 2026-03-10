Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La Xunta promete un «salto cualitativo» con el Olimpia Valencia, el centro con la cartera de servicios más amplia del Sergas

Un centro para colocar a Vigo en «la vanguardia sanitaria». El dispositivo «con la cartera de servicios más amplia de todo el Servicio Galego de Saúde» y que supondrá «un salto cualitativo sin precedentes en la historia de la sanidad pública». Con estas expectativas inauguró esta mañana la Xunta el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia, que atenderá a sus primeros pacientes el lunes (solo urgentes de López Mora) y, al final del proceso de traslado, será referencia para uno de cada siete vigueses (en concreto, 42.000 usuarios).

