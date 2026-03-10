El conflicto entre los taxistas vigueses y Uber entra ya en fase judicial
El Concello inicia la vía del contencioso a VTC reincidentes
El conflicto entre el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) en Vigo entra en una nueva fase. El Concello ha comenzado a trasladar a la vía judicial varios casos de conductores que operan en la ciudad sin el preceptivo permiso municipal, después de que las sanciones administrativas impuestas hasta ahora no hayan logrado frenar su actividad.
Así lo trasladaron responsables municipales en una reciente reunión mantenida con la asociación Élite Taxi, en la que se abordó la situación del transporte urbano y la presencia de servicios vinculados a plataformas como Uber en la ciudad. Según explicaron desde el gobierno local, algunos conductores de VTC ya han sido denunciados en el ámbito contencioso-administrativo tras agotar el procedimiento sancionador ordinario. Varios de estos conductores han continuado prestando servicio pese a haber sido sancionados en repetidas ocasiones. En algunos casos, aseguran, se han llegado a imponer hasta tres multas por realizar transporte de pasajeros dentro del término municipal sin contar con la autorización local exigida para este tipo de actividad.
Ante esta reiteración, el Ayuntamiento ha optado por elevar los casos a los tribunales con el objetivo de adoptar medidas más contundentes. Entre ellas, la posibilidad de inmovilizar los vehículos que sigan operando sin autorización en la ciudad y promover la retirada de las licencias que habilitan a estos conductores para realizar trayectos, en este caso los interurbanos, los únicos que legalmente pueden hacer.
