El Concello de Vigo inicia la obra de la nueva cubierta de la grada del campo de Samil

El Concello de Vigo ha iniciado la obra de la nueva cubierta de la grada del campo de fútbol de Samil, una actuación que se enmarca en un plan de mejora integral del complejo deportivo con una inversión global próxima al millón de euros, según informó este martes el alcalde, Abel Caballero.

La intervención en la grada contempla la instalación de una cubierta mediante paneles de chapa de acero, con el objetivo de mejorar la protección y la funcionalidad de este espacio. El regidor avanzó que la previsión municipal es que, una vez completadas las actuaciones, los equipos Independiente y Casablanca puedan utilizar las instalaciones renovadas ya en la próxima temporada. «A idea é que os equipos Independiente e Casablanca poidan facer uso das instalacións renovadas a próxima temporada», señaló.

La hoja de ruta del Concello no se limita a la grada. Caballero anunció que la intención es comenzar en junio con la sustitución del terreno de juego, reemplazando el actual campo por césped artificial de última generación. El objetivo, explicó, es afectar lo menos posible a la actividad deportiva durante la temporada en curso.

Además, el plan incluye mejoras en las redes de aguas pluviales, la creación de un sistema para reutilizar el agua de riego del campo, actuaciones de saneamiento, la renovación del alumbrado y la mejora de los cierres del recinto. El Ayuntamiento tiene, asimismo, aprobado el proyecto para ejecutar nuevos cierres perimetrales en el complejo, completando así el conjunto de intervenciones previstas.

Caballero defendió el alcance de la actuación y la cifra global destinada al complejo: «Estamos investindo preto dun millón de euros para que o polideportivo de Samil estea nas mellores condicións», concluyó.