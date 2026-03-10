La candidatura mundialista de A Coruña se tambalea: «No ha hecho los deberes»

Hay muchas más preguntas que respuestas sobre la posible llegada del Mundial 2030 a Galicia. Vigo no fue incluida oficialmente entre las 11 sedes candidatas, sí A Coruña, pero su participación en la cita internacional está en duda. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró que «A Coruña tenía unos deberes, como alguna otra, y no se han hecho». «La situación, por lo que veo, no está fácil», trasladó el dirigente en el programa El Larguero, de la Cadena SER.

Los tiempos y la falta de concreción sobre la inversión necesaria comprometen el proyecto de la urbe herculina. Las opciones de que forme parte de las sedes del Mundial de fútbol del año 2030 se desvanecen con el paso del tiempo. La propuesta logró colarse entre las 11 españolas elegidas en 2024, pero ya por entonces tenía mucho trabajo por delante y, ante todo, la financiación ha frenado la propuesta y la presentación de un proyecto de reforma del estadio de Riazor, propiedad del Concello.

Silencio de la alcaldesa sobre la reunión con Escotet

La alcaldesa, Inés, Rey, preguntada por su reunión con el presidente del RC Deportivo de La Coruña y Abanca, Juan Carlos Escotet, en la que se abordó la candidatura mundialista, entre otras cuestiones, indicó que no comenta «las reuniones privadas». «Ni se convocan ni se dan más datos. Los que sabemos lo que hablamos somos él y yo y creo que éramos los únicos que estábamos en esa reunión y, por lo tanto, no voy a comentar las especulaciones sobre el contenido de la reunión».

La candidatura de Riazor para el Mundial 2030 vivirá un momento clave el próximo 18 de marzo, cuando los responsables de la FIFA visiten la ciudad para conocer en qué estado se encuentra el proyecto. Los enviados del máximo organismo rector del fútbol mundial ya han estado esta semana en Barcelona, en el Camp Nou y en Cornellà, estadios del FC Barcelona y del RCD Espanyol, respectivamente, en el inicio de una gira que se prolongará casi dos semanas entre los tres países que liderarán la cita: España, Portugal y Marruecos.