La cadena low cost Action abrirá una tienda en Vigo después del éxito arrollador de sus tres locales en Galicia

A pesar de los cierres que han marcado la actualidad comercial del centro de Vigo en durante estos meses, en la ciudad no dejan de abrirse o anunciarse nuevos negocios. Uno de los últimos anuncios es el de la apertura de una tienda de la cadena low cost holandesa Action, algo que viene de la mano de uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de los últimos años en la ciudad.

La cadena de descuento duro triunfa con una estrategia particular: ofrecer 150 productos nuevos cada semana. A juzgar por las colas que se forman en sus locales de Ourense, Betanzos, Sanxenxo y Santiago de Compostela; la táctica les funciona. Aunque se centra en productos no alimentarios, estos también se incluyen en su catálogo, ofreciendo snacks extranjeros que suelen triunfar entre sus clientes.

La tienda de Action se situaría en el área comercial de O Caramuxo —al sur del polígono residencial de Navia— y se unirá a otros proyectos comerciales importantes como el de Aldi o Jysk; todavía ausentes en Vigo.

Productos nuevos cada semana y descuentos desorbitados

Según el plan de precomercialización del área comercial, la cadena holandesa se instalaría en un local de más de 1.000 metros cuadrados de superficie útil, de los cuales 800 metros cuadrados podrían dedicarse a la sala de ventas.

Action sería una novedad en Vigo, pero ya cuenta con más de 3.000 personas en toda Europa. Su primera tienda en España abrió en 2022, mismo año en el que inauguraron su tienda número 2.000. Tan solo dos años después, abrían su primera tienda en Portugal, seguida de la primera en Galicia, en Santiago.

Como apuntan en su página web, la cadena fundamenta su oferta sobre tres pilares:

150 productos nuevos cada semana.

Siempre 1500 productos por menos de 1 euro.

Siempre el precio más bajo.

Su catálogo está conformado por 6.000 productos en 14 categorías diferentes que van desde el bricolaje a la alimentación, pasando por la electrónica o los juguetes. Como no paran de destacar en sus promociones, hasta un tercio de todos sus productos se venden por menos de dos euros.