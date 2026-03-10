Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige un «cambio radical» a Xunta y Concello ante la «emergencia laboral» y la crisis industrial en Vigo

Igrexas alerta de salarios bajos y precariedad y cifra en más de 20.000 los vigueses con ingresos inferiores a 625 euros al mes

Vista aérea de los polígonos de As Gándaras y A Graxa.

R. V.

El BNG de Vigo elevó este martes el tono contra la Xunta de Galicia y el Concello al reclamar un «cambio radical» de políticas ante lo que define como una «emergencia laboral» y una crisis industrial que, sostiene, está debilitando el pulso productivo de la ciudad. La formación enmarca su posicionamiento en el Día da Clase Obreira Galega y pide «políticas valentes, accións concretas e un compromiso firme» para combatir el paro, la precariedad, la pobreza laboral y la emigración.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, advirtió de que miles de vigueses «loitan cada día» para subsistir en un contexto de empleo inestable. «Aumentan os contratos temporais, proliferan os empregos a tempo parcial e os salarios non chegan para cubrir as necesidades básicas», denunció, situando el foco en unas condiciones que —según el Bloque— golpean especialmente a las clases populares.

El BNG apoyó su diagnóstico en cifras que considera «oficiales»: más de 20.000 vecinos de Vigo tendrían ingresos inferiores a 625 euros mensuales y uno de cada cinco estaría en riesgo de pobreza o exclusión social. «Non son só números: son persoas que loitan por sobrevivir, fogares nos que cada día 10 xa é final de mes», defendió Igrexas.

Alerta por la industria

La formación nacionalista considera «especialmente preocupante» la situación industrial de Vigo. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social citados en la nota, la ciudad habría destruido 3.541 empleos industriales desde 2009. Y, en la última década, el BNG sostiene que desapareció casi el 18% de las empresas del sector, al pasar de 1.334 a 1.101.

En este capítulo, Igrexas responsabiliza directamente a la Xunta del PP por lo que califica de políticas económicas y productivas «nefastas» y lanza un mensaje al Gobierno de Alfonso Rueda: «Non podemos tolerar que o Goberno de Rueda continúe de brazos cruzados mentres a desertización produtiva da maior cidade do noso País avanza sen freo».

Plan de reactivación

El Bloque reclama un esfuerzo coordinado de las administraciones para revertir lo que llama un contexto de emergencia laboral. Entre sus propuestas incluye un Plan de reactivación industrial y productiva para la comarca, la creación del «mil veces prometido» Centro de Reparacións Navais y la puesta en marcha de un Centro Metropolitano de Impulso Tecnolóxico.

El BNG extiende el reproche al Concello. Acusa al gobierno local de Abel Caballero de una «política frívola» y sostiene que dedica el triple de gasto a luces y adornos de Navidad que a la promoción del empleo y la actividad económica. En esa línea, considera urgente reforzar los planes municipales y critica el recorte del programa Vigo Emprego, que —según el Bloque— pasó de 220 puestos a 75 en la última década.

En su cierre, Igrexas defendió que Vigo no puede resignarse a un modelo basado únicamente en el turismo y reclamó recuperar su papel industrial y productivo: «Non podemos aceptar que o futuro da nosa cidade se limite a ser un parque temático para o turismo de excursión». La reivindicación, insistió, pasa por garantizar condiciones de vida dignas: «O obxectivo do Bloque é claro: garantir o dereito irrenunciábel a vivirmos dignamente do noso traballo na nosa terra».

«Simione», la travesía judicial del «barco maldito»

Ribera Povisa abre en Vigo agenda para tratar alergias alimentarias en niños de 4 años con inmunoterapia oral

La cadena low cost Action abrirá una tienda en Vigo después del éxito arrollador de sus tres locales en Galicia

Los anestesistas amenazan con bloquear los quirófanos del Chuvi y Sanidade les convoca a una reunión

Luisa Sánchez exige a Caballero que explique por qué vetó los méritos del IIS Galicia Sur, Olimpia Valencia y Fernando Mouriño

El BNG exige un «cambio radical» a Xunta y Concello ante la «emergencia laboral» y la crisis industrial en Vigo

Un referente nacional en anestesia y UCI quirúrgica guía en el CHUVI la ventilación mecánica «protectora»

La Policía Local de Vigo pone coto a los patinetes trucados: estrena un velocímetro

