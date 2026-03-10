Los anestesistas amenazan con bloquear los quirófanos del Chuvi y Sanidade les convoca a una reunión

Están cansados de que, pese a sus protestas, no haya oídos receptivos al otro lado. Así que el colectivo de anestesistas del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), que ya ha demostrado su compromiso en las anteriores convocatorias de huelga, ha dado un golpe en la mesa. Se prevé que el próximo lunes gran parte del servicio secunde la huelga convocada por el sindicato O'Mega a nivel nacional para la actividad ordinaria. Pero, además, más de cuarenta profesionales han firmado un escrito por el que renuncian también a hacer la extraordinaria, las horas extra voluntarias. Son llave de paso. Si no trabajan ellos, en los quirófanos no trabaja nadie.

En la Consellería de Sanidade ya los han convocado a una reunión con su titular, Antonio Gómez Caamaño, para este jueves. A sus homólogos del área de Pontevedra los han citado para el día siguiente. Un representante explica que esperan que el conselleiro les especifique qué mejoras les puede ofrecer.

La actividad autoconcertada de tarde en el Chuvi para sacar adelante cirugías no prioritarias de la lista de espera ya no es algo puntual. Se hace a lo largo de casi todo el año y abre cada día unos 15 quirófanos de tarde que pueden operar a más de medio centenar de pacientes. Sin los anestesistas, esta actividad se pierde. Y es mucha. Más aún en una situación como la actual en la que se encadenan huelgas. También afectaría a la programación de quirófanos de mañana que se extienden más allá del horario ordinario para aprovechar los huecos con más pacientes.

Además, afectaría a otros ámbitos con grandes demoras, como las pruebas de imagen, ya que se les necesita, por ejemplo, para resonancias con sedación.

Un sistema que confía en la voluntariedad

«La sanidad sobrevive de que queramos hacer esa actividad voluntaria», lamentan y advierten de que las nuevas generaciones no están dispuestas a renunciar a la vida familiar o su tiempo libre para hacer horas extra.

El esfuerzo económico de estos paros para unos profesionales que, como cualquier ciudadano, han asumido obligaciones de pago en base a sus ingresos habituales, es importante y lamentan que la Administración no les tome en serio. Explican que «la revolución comenzó con el estatuto marco», ya que luchan por uno propio de los facultativos por las peculiaridades que los diferencian del resto de colectivos. «No hay nadie que haga 24 horas seguidas, como nosotros», ejemplifican. Pero se han dado cuenta de que el Ministerio de Sanidad es poco más que una «carcasa», ya que «todo está transferido».

Por ello, han trasladado a la Consellería de Sanidade un listado de reclamaciones en las que consideran que la Administración autonómica puede actuar y asumir también su parte de responsabilidad en la resolución del problema. Por ejemplo, el importe que le paga la Xunta por cada hora extra, que denuncian que es inferior a la ordinaria; mejorar la organización de los descansos; recuperar la parte de la paga extra que dejaron de cobrar por la crisis, así como los tres días de libre disposición que perdieron...