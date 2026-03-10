El 85% de los cirujanos generales del Chuvi dejan de hacer horas extra por la «negativa de la Xunta a negociar»

No quieren ser el «parche» que da solución a las operaciones que se dejan de efectuar por sus propias huelgas. Un total de 22 de los 26 facultativos del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) que hacen horas extra, así como buena parte de los de Anestesia, dejarán de realizar esta actividad voluntaria en protesta por «la negativa de la Xunta a sentarse a negociar su a negociar su situación laboral». La abandonarán a partir del lunes.

Además de desviar pacientes a clínicas privadas, para que las listas de espera no se disparen aún más, el Servicio Galego de Saúde pacta con los trabajadores que así lo desean la realización de horas extra en horario de tarde (incluso, de noche en el caso de Radiodiagnóstico) tanto en quirófanos como en consultas para pacientes no prioritarios (los prioritarios se hacen en horario ordinario). Es la actividad autoconcertada o, como habitualmente lo denominan los sanitarios, «peonadas», así como la «actividad deslizada».

Con las huelgas de los últimos meses, el Sergas había reforzado esta actividad. Por ejemplo, en las citadas pruebas de imagen o en las consultas de Oftalmología, entre otros. Sin embargo, el enfado entre los galenos por la actitud de la Consellería de Sanidade ante sus protestas ha ido a más y adoptan más medidas de presión. «Entendemos que su mantenimiento no puede seguir siendo la solución ni un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga», sostienen en un escrito remitido tanto a la Consellería de Sanidade como a la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo.

La fuerza de Anestesia

Cirugía General es, junto a Traumatología, el servicio con mayor volumen de actividad quirúrgica. Pero si Anestesia, como viene siendo habitual en el seguimiento de las huelgas en el Chuvi, secunda mayoritariamente esta medida, bloquearía la actividad autoconcertada en quirófanos, ya que son imprescindibles.

Reclaman a Sanidade «la apertura inmediata de vías de negociación real y efectiva que permitan abordar de manera estructural las reivindicaciones esta área de salud y a nivel autonómico».

Por su parte, el sindicato O'Mega explican que el segundo intento de sentarse a negociar, el pasado jueves, «se interrumpió cuando la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, abandonó la reunión —porque según dijo tenía que ir al Parlamento— después de dirigir a la parte sindical amenazas como: 'La Consellería tiene un problema, pero vosotros lo tenéis peor'».

«Este tipo de talante no es el mejor para lograr un acuerdo», señala y pide al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «por responsabilidad tome cartas en el asunto no para negociar él mismo, sino para garantizar que el diálogo pueda llevarse a cabo en un contexto de respeto mutuo».

Atención Primaria

Mientras tanto, hoy discurre la séptima jornada de huelga indefinida de los médicos de los centros de salud de toda Galicia. En los seis primeros días se suspendieron 14.144 consultas solo en el Área Sanitaria de Vigo.

Esta tarde, a las 18.00 horas, los profesionales están llamados a salir a la calle. La marcha parte del Museo MARCO y «tiene por objeto reclamar a la Xunta que retome las negociaciones».

La CIG ha convocado para el jueves 12 una jornada de huelga para todos los colectivos de Primaria. No es la única. El lunes 16 empieza una nueva semana de paro de los facultativos de todos los niveles contra el estatuto marco.