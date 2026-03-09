Vigo desvía por Romil todo el tráfico de Camelias hacia Praza do Rei o Beiramar durante los próximos dos meses

Vigo activa hoy un importante corte de tráfico en el centro de la ciudad que se alargará durante dos meses. A partir de las diez de la mañana se cerrará el Paseo de Granada desde Camelias, impidiendo que los conductores puedan acceder desde este cruce al ayuntamiento, al parking de Praza do Rei o para ir hacia otras zonas de la ciudad habituales como Pi y Margall, Torrecedeira e incluso Beiramar.

El corte de esta pequeña, pero importante calle del casco urbano vigués responde a las obras de construcción de las rampas mecánicas que permitirán prolongar el recorrido del Vigo Vertical desde Carral y Porta do Sol hacia el concello y la falda de O Castro. La humanización del Paseo de Granada entra ahora en una nueva fase en la que se trabajará en la parte superior del vial (donde antiguamente se situaba la parada de taxis) y obliga a cerrar la calle por completo al tráfico.

El cierre del Paseo de Granada afecta en el día a día a cientos de conductores. A partir de hoy, todos aquellos que lleguen a la rotonda del Bicentenario desde Venezuela, Marqués de Alcedo (O Castro) e Hispanidad (por Camelias) no podrán girar a la derecha hacia el concello. Este cierre afecta a todos aquellos que toman este atajo a diario también para llegar a zonas como O Progreso o todo el entorno de Orillamar.

Alternativas y desvíos

El principal desvío y alternativa para evitar el corte del Paseo de Granada durante los dos próximos meses pasa por continuar por Camelias y bajar por Romil hacia Falperra y Cachamuíña. De hecho, este recorrido –más lento que el anterior por la presencia de varios semáforos– verá como se dispara el número de vehículos a partir de hoy.

Según informa la Concejalía de Tráfico, el corte del Paseo de Granada desde el cruce con Camelias se realizará el hoy a partir de las diez de la mañana y se mantendrá durante un periodo aproximado de dos meses. Si bien es cierto, en el aviso se apunta también que podría alargarse incluso hasta el 31 de mayo.

Además del desvío por Camelias y Romil, el Concello ha emitido también un aviso para los trabajadores municipales que deben llegar a diario al ayuntamiento, particularmente a la peatonal Praza do Rei, donde se está dejando estacionar a algunos vehículos desde que comenzaron las obras en el Paseo de Granada.

Para acceder en superficie a la Praza do Rei, el Concello aconseja hacerlo desde la calle Cachamuíña, girando luego a la izquierda y subiendo por la rampa junto al edificio de la Gerencia de Urbanismo. El acceso al parking de funcionarios del Concello y también al de la Policía Local se mantiene sin cambios respeto de la dinámica actual.