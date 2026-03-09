Vigo despide el invierno con «As pegadas do son» y el concierto «Humanless» de la Orquesta Clásica

La Orquesta Clásica de Vigo continúa su temporada 2025-26 en marzo con dos propuestas para amantes de la música y la curiosidad: un ciclo divulgativo en la Biblioteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAO) y un concierto singular en el MARCO Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. El objetivo: «despedir el invierno» con una mirada que va del origen de la escucha moderna a la experimentación sonora más contemporánea.

La primera cita será el 12 de marzo, a las 19.00 horas, con la jornada «As pegadas do son», concebida como actividad complementaria dentro del ciclo de conciertos. El programa se articula en dos conferencias que recorren la historia de la música grabada y amplificada, una carrera marcada por la investigación, la creatividad y el ingenio técnico que ha cambiado no solo la música, sino también la manera en que hoy la escuchamos.

Abrirá la tarde Miguel Fernández con «Mecánica da emoción: da vibración ao son» (19.00), una intervención centrada en la emoción musical y su vínculo con los parámetros acústicos y la psicología cognitiva: de la vibración física —la madera de un instrumento, por ejemplo— al hecho artístico que termina activando la emoción en quien escucha. A las 20.00 tomará el relevo Julio Gómez con «Palabras conxeladas: da literatura á música gravada», un recorrido que conecta investigación en registro sonoro y los orígenes de la música grabada, con referencias al fonoautógrafo y sus primeras huellas.

Dos días después, el 14 de marzo, a las 20.00 horas, el MARCO acogerá un concierto que se mueve en otra liga: «Cuarteto para resonadores “Humanless”», con el propio Miguel Fernández como artista sonoro invitado. La propuesta parte de un antecedente reciente: en 2024 la Orquesta Clásica de Vigo interpretó «Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz» de Haydn, y Fernández fue invitado a revisitar esa pieza desde una óptica contemporánea que pone el foco en la mecánica del sonido.

El concierto incluye dos partes. La primera, «Collage 5», reinterpreta a Haydn desde el proyecto «Humanless» del artista, basado en resonadores y en el sonido entendido, en esencia, como aire vibrando. La segunda, titulada «Sentenza nº 4», se apoya en el «Funeral de la reina Mary» de Purcell y conecta con experiencias previas del MARCO ligadas a la electrónica y a la reinterpretación de repertorio barroco desde lenguajes actuales.

Las entradas y la información ampliada del programa están disponibles en la web de la Orquesta Clásica de Vigo.