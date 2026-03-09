Los tres aspirantes al Rectorado de la UVigo, Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro, registran sus candidaturas
La líder de Nós Universidade oficializa su candidatura en Forestales para visibilizar un proyecto que dotará de «máis autonomía e peso estratéxico» a los tres campus y presenta a dos vicerrectoras para Ourense y Pontevedra con las que ejercerá «un nuevo liderazgo»
El aspirante de ConSenso activa una página web que se actualizará semanalmente para dar a conocer su proyecto y mantener el contacto con los votantes
«É un paso que nace da responsabilidade, pero tamén da ilusión. Estou con moita enerxía», asegura la representante de H2020
Los líderes de H2040, Nós Universidade y ConSenso ya han presentado formalmente sus candidaturas al Rectorado de la UVigo en el primer día del plazo establecido en el calendario electoral.
La catedrática de Telecomunicaciones Carmen García Mateo eligió la Escuela de Forestales para comparecer ante los medios acompañada de las mujeres que ocuparán los vicerrectorados de Pontevedra y Ourense, Marián Fernández y Montserrat Cruz. Tres mujeres que ostentarán la «máxima representación» de la UVigo en sus tres sedes, destacó, como muestra de «un compromiso firme cun novo xeito de entender o liderazgo». «Coido qué é unha mensaxe poderosa, especialmente nestes días nos que reivindicamos o papel da muller na nosa sociedade», añadió en referencia al 8M.
La elección del campus de Pontevedra también quiere visibilizar otra de las prioridades de Nós Universidade, que aspira a poner en marcha un proyecto que dote de «máis autonomía e peso estratéxico» a los tres campus. «Cremos nunha Uvigo que medre dende a proximidade, onde cada campus teña a posibilidade de decidir o seu propio futuro e potenciar a súa identidade propia», destacó.
García Mateo también anunció la puesta en marcha del ciclo de conferencias «A Universidade que queremos», un espacio de reflexión y debate abierto a toda la comunidad universitaria que se celebrará de forma presencial y on line. «O obxectivo e escoitar, debater e definir entre todas e todos as cuestión estratéxicas que marcarán o rumbo da UVigo nos próximos anos. Presentamos un proxecto valente, cun equipo solvente e coa ambición de conseguir unha universidade máis autónoma, máis participativa e máis igualitaria», resumió.
Porteiro aspira a construir una universidad «máis moderna, máis aberta e máis preparada para o futuro»
Tras formalizar su candidatura a través de la sede electrónica a primera hora de la mañana, el catedrático de Industriales Jacobo Porteiro dio a conocer el lanzamiento de una página web que servirá como espacio central para dar a conocer su proyecto, compartir propuestas y mantener contacto con la comunidad universitaria. Se actualizará semanalmente con contenidos sobre el equipo de gobierno, el programa o su agenda y servirá para dar a conocer medidas concretas y propuestas sobre ámbitos estratégicos.
«Hoxe damos un paso importante para abrir unha nova etapa na Universidade de Vigo. Presentamos esta candidatura con ilusión, con responsabilidade e coa vontade de construír unha universidade máis moderna, máis aberta e máis preparada para o futuro”, señala Porteiro a través de un comunicado.
En los próximos días, irán publicando en su web y en las redes medidas y propuestas sobre ámbitos estratégicos: «Queremos explicar con claridade a universidade que propoñemos e facelo con medidas concretas, útiles e pensadas para responder ás necesidades reais da comunidade universitaria . A través destas medidas queremos mostrar como pensamos Re-Imaxi nar a UVigo».
Rubio ya ha conformado su equipo: «Estou moi satisfeita, hai cohesión, experiencia e unha idea común»
La vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, también presentaba su candidatura por H2040 de forma electrónica al mediodía. «É un paso que nace da responsabilidade, pero tamén da ilusión. Estou con moita enerxía. A UVigo é clave para o noso territorio e quero que sexa un espazo onde se xenere coñecemento, innovación e oportunidades para moitas persoas. Creo firmemente no seu potencial e na súa capacidade para seguir avanzando e afrontando con éxito os retos de futuro. Un futuro neste momento bastante vulnerable e convulso pola guerra», destaca.
«Esta candidatura non é só dunha persoa, senón que nace dun proxecto colectivo baseado na escoita e no diálogo e da vontade de sumar todas as achegas de todas as persoas que forman parte da comunidade universitaria. Creo nunha universidade pública, aberta, comprometida coa sociedade e moi orgullosa do seu talento. E estou convencida de que se traballamos todos xuntos podemos consolidar o seu papel como motor de progreso en Galicia», añade.
Durante las últimas semanas, Rubio se ha reunido con integrantes de todos los colectivos de trabajadores y estudiantes, así como con equipos directivos de centros y facultades, mañana lo hará con el último, el de Bellas Artes. La idea es seguir manteniendo encuentros para construir el programa electoral y presentar al equipo, que ya está conformado. «Estou moi satisfeita. É un equipo cohesionado, con experiencia e todos cunha idea común. E creo que vai funcionar moi ben e vai ser moi positivo para a UVigo se a comunidade unviersitaria decide depositar a súa confiana en nós», subraya,
Suscríbete para seguir leyendo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- El ataque de un perro Shar pei en Vigo suelto y sin bozal deriva en una indemnización de 13.400 euros
- Oportunidad de negocio por 85.000 euros: se vende albergue en el Camino de Santiago
- Un hombre muere en plena calle en Chapela
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años