El puerto se queda con menos de 10 buques vigueses de Gran Sol: Francia alardea de su hegemonía en descargas

Con algo más de 32 metros de eslora y construido por Armón Vigo, el arrastrero Pedra Blanca II fue concebido en el año 2000 como el Playa de Castiñeiras. Tenía entonces matrícula de Vigo (3ª VI-5-6-00), al igual que el Pedra Blanca, entregado un año antes por Armada. Ahora ambos lucen pabellón de Francia y las siglas del puerto galo de Bayonne en el casco tras haber sido reabanderados en 2012 y 2008, respectivamente; la pesca española tiene menos posibilidades de capturas —es así desde su incorporación a la CEE en 1986 a causa de un sistema de reparto que nunca se ha modificado— y las exportaciones de buques, previa constitución de empresas en la Bretaña o en Reino Unido, han sido una tónica en las tres últimas décadas. Hasta llevar a O Berbés no hasta la inanición, pero sí desangelando su operativa año tras año.

Aunque a día de hoy hay 11 barcos de Gran Sol matriculados en Vigo, solo son nueve los pesqueros de este caladero y bandera española los que descargan en la dársena olívica con recurrencia, como consta en los registros de la Cooperativa de Armadores (ARVI). Todos los demás, hasta 29 —otro mínimo histórico—, portan pabellones de Francia, Reino Unido y Bélgica. La resistencia tiene los siguientes nombres propios: Novo Alborada, Nuevo Confurco, Armaven Tres, Baqueiro, Cachacho, Novo Morriña, Pescaberbés Tres, Herbadi Dos y Cantábrico Tres (no lucen las tildes de sus nombres en sus aceros, no está permitido).

El Argeles (ex Nuevo Nemesia) fue exportado en 2014 a Lorient, el Spica tiene matrícula de Falmouth y el Playa de Tuya (ex Celeste Jesús), por ejemplo, pasó por Irlanda antes de quedar con la bandera gala que luce ahora. En esta nómina de gransoleros que venden sus capturas en Vigo, aún siendo extranjeros, ha habido dos bajas: el Radoche Tercero, hundido el pasado octubre sin víctimas, y el Van Eyck (bandera belga), retirado de servicio. Y habrá más, porque al menos uno de estos arrastreros está en venta y son embarcaciones que suelen ser adquiridas para operar en aguas africanas, desde Mauritania a Namibia, como fue el caso del Manolo del Terín o Río Mau.

Con estos mimbres, el puerto de Vigo continúa horadando sus mínimos históricos en toneladas descargadas, con el pósito coruñés pisándole los talones: O Berbés anotó 29.264 toneladas el pasado ejercicio, frente a las 26.453 toneladas de A Coruña. Pero es que ha dado por perdida ya la hegemonía europea en volúmenes: la terminal pesquera de Boulogne-sur-Mer computó 32.500 toneladas, de acuerdo a los datos oficiales divulgados por la autoridad portuaria gala.

Y el problema es que coquetea con poner en peligro el liderazgo histórico y antes inexpugnable de Vigo en facturación: el puerto del Canal de la Mancha notificó ventas por 92 millones de euros y la plataforma tecnológica pesquera de la Xunta atribuye a Vigo ingresos por algo más de 82 millones en el mismo periodo. Habrá que aguardar a las cifras de Praza da Estrela, para incorporar todas las especies y los resultados de segunda venta.

Los tiempos en los que el empleo asociado a la actividad diaria de la lonja superaba los 5.000 efectivos los recuerdan cada vez menos personas. Si ya en el ejercicio 2023 la cifra de trabajadores bajó por primera vez de los 4.000, como desveló este periódico en base a los registros oficiales de la Autoridad Portuaria de Vigo, en 2024 —último del que hay balance oficial— las espinas empezaron a quedar al aire. La plantilla vinculada al pósito —faenas de descarga, ventas, preparación, exportación, transporte o de armadoras— se quedó en los 3.436 efectivos, tras una caída interanual de más de seis puntos. Equivale a la supresión de veinte puestos de trabajo cada mes, el menor volumen de ocupación laboral de su historia documentada.