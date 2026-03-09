El Puerto estrecha lazos con el Instituto de Estudios Vigueses para abrir su patrimonio artístico a la ciudad

El Puerto de Vigo dio este lunes un nuevo paso en su estrategia de apertura a la ciudad, esta vez desde el prisma cultural. La Autoridad Portuaria recibió a la nueva directiva del Instituto de Estudios Vigueses (IEV), encabezada por su presidenta, Mercedes Bangueses, y su vicepresidente, Antonio Giráldez, en un encuentro destinado a estrechar lazos y a situar en primer plano un activo que no siempre se ve desde fuera: el patrimonio artístico que albergan las instalaciones portuarias.

Según trasladó el Puerto, la reunión tuvo como finalidad impulsar proyectos conjuntos que permitan acercar el «arte portuario» a la ciudadanía, además de difundir la riqueza histórica vinculada a un enclave que, más allá de su función logística y económica, concentra huellas de la memoria de Vigo. En esa línea, el objetivo compartido pasa por reforzar la divulgación y consolidar la institución portuaria como un «referente cultural» en la ciudad.

Abierto a la cultura

La Autoridad Portuaria enmarca este acercamiento al IEV en una línea de trabajo que busca un puerto abierto a la cultura, con iniciativas que conecten el espacio portuario con el tejido social y con el interés por el legado local. En ese contexto, el Puerto agradeció al Instituto su compromiso por preservar y compartir el patrimonio de Vigo, y expresó su disposición a seguir colaborando en acciones que pongan en valor el relato histórico y artístico asociado a la fachada marítima.

El encuentro abre la puerta a futuras propuestas de divulgación y participación ciudadana, con el objetivo de que ese patrimonio —a menudo invisible entre infraestructuras y actividad diaria— pueda leerse también como parte del paisaje cultural de Vigo.