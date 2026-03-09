Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoCúpula acristalada CeltaBiografía fundador PescanovaManifestación 8M VigoCelta-Olympique de LyonSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

El Puerto estrecha lazos con el Instituto de Estudios Vigueses para abrir su patrimonio artístico a la ciudad

La nueva directiva del IEV, con Mercedes Bangueses y Antonio Giráldez, se reúne con la Autoridad Portuaria para impulsar proyectos culturales y de divulgación histórica

Bangueses, Giráldez, Botana y Castro.

Bangueses, Giráldez, Botana y Castro. / FDV

R. V.

El Puerto de Vigo dio este lunes un nuevo paso en su estrategia de apertura a la ciudad, esta vez desde el prisma cultural. La Autoridad Portuaria recibió a la nueva directiva del Instituto de Estudios Vigueses (IEV), encabezada por su presidenta, Mercedes Bangueses, y su vicepresidente, Antonio Giráldez, en un encuentro destinado a estrechar lazos y a situar en primer plano un activo que no siempre se ve desde fuera: el patrimonio artístico que albergan las instalaciones portuarias.

Según trasladó el Puerto, la reunión tuvo como finalidad impulsar proyectos conjuntos que permitan acercar el «arte portuario» a la ciudadanía, además de difundir la riqueza histórica vinculada a un enclave que, más allá de su función logística y económica, concentra huellas de la memoria de Vigo. En esa línea, el objetivo compartido pasa por reforzar la divulgación y consolidar la institución portuaria como un «referente cultural» en la ciudad.

Abierto a la cultura

La Autoridad Portuaria enmarca este acercamiento al IEV en una línea de trabajo que busca un puerto abierto a la cultura, con iniciativas que conecten el espacio portuario con el tejido social y con el interés por el legado local. En ese contexto, el Puerto agradeció al Instituto su compromiso por preservar y compartir el patrimonio de Vigo, y expresó su disposición a seguir colaborando en acciones que pongan en valor el relato histórico y artístico asociado a la fachada marítima.

Noticias relacionadas y más

El encuentro abre la puerta a futuras propuestas de divulgación y participación ciudadana, con el objetivo de que ese patrimonio —a menudo invisible entre infraestructuras y actividad diaria— pueda leerse también como parte del paisaje cultural de Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  2. Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
  3. Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
  4. La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
  5. Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
  6. Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
  7. Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
  8. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025

El PP urge a Concello y Zona Franca a «desbloquear» la ETEA y reivindica que la Xunta «cumple» con las obras

Vigo desvía por Romil todo el tráfico de Camelias hacia Praza do Rei o Beiramar durante dos meses

El Puerto estrecha lazos con el Instituto de Estudios Vigueses para abrir su patrimonio artístico a la ciudad

El Puerto estrecha lazos con el Instituto de Estudios Vigueses para abrir su patrimonio artístico a la ciudad

Un centenar de escolares celebra el 8M en el Álvaro Cunqueiro con una mesa redonda de profesionales sanitarias

Los tres aspirantes al Rectorado de la UVigo, Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro, registran sus candidaturas

Los tres aspirantes al Rectorado de la UVigo, Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro, registran sus candidaturas

Arranca en Vigo el juicio por el alijo del «Simione»: el capitán se desdice y exculpa ahora al armador vigués

Los empresarios gallegos denuncian el calendario del AVE a Portugal: «Nos comparan con el Benelux, pero la diferencia es el ferrocarril»

Los empresarios gallegos denuncian el calendario del AVE a Portugal: «Nos comparan con el Benelux, pero la diferencia es el ferrocarril»

La Audiencia absuelve al policía local acusado de violar a una joven en Vigo

Tracking Pixel Contents