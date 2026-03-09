El PP urge a Concello y Zona Franca a «desbloquear» la ETEA y reivindica que la Xunta «cumple» con las obras

El PPdeG volvió a poner el foco en la recuperación de los antiguos terrenos de la ETEA en Vigo, con un mensaje dirigido al Concello y al Consorcio de la Zona Franca: más pasos y menos dilaciones. Los diputados autonómicos Felisa Rodríguez y Miguel Fidalgo, junto a la presidenta local del PP, Luisa Sánchez, visitaron este lunes la zona y reclamaron que ambas instituciones «reafirmen su compromiso» y avancen «con pasos ciertos» en el desarrollo del ámbito.

Los populares sitúan el principal bloqueo en la urbanización del PS1, un área «fundamental» para actuar en el conjunto del espacio y en la que, según recuerdan, la Xunta tiene comprometida una inversión de 10,5 millones de euros. El PPdeG denuncia que el convenio necesario para esa urbanización se demoró más de ocho meses y atribuye esa tardanza al Concello y a Zona Franca.

Durante la visita, los representantes populares insistieron en que, a su juicio, la única administración que está cumpliendo con Vigo es la Xunta, y subrayaron que desde la primavera de 2025 las únicas obras en marcha en la ETEA son las del PS6. Según indicaron, estos trabajos permitirán garantizar el suministro de los servicios básicos para la futura residencia pública de mayores que construirá la Fundación Amancio Ortega.

Deslealtad

El PPdeG elevó además el tono al referirse a la puesta en escena del convenio del PS1. Tras la demora, criticaron que Concello y Zona Franca organizaron una firma pública a la que no invitaron a la Xunta, un gesto que califican de «manifesta deslealdade», al tratarse —sostienen— de la administración que aporta la financiación para la urbanización de esa área.

En este contexto, los populares instaron a Concello y Zona Franca a «deixar de poñer paos nas rodas» y a fijar un calendario para que no se retrase más el desarrollo del PS1. Les reprochan un comportamiento «nada colaborativo» y orientado, según afirman, a que la Xunta no invierta en la ciudad. A su juicio, la demora compromete la planificación global de la ETEA e impide avanzar en actuaciones clave como el viario principal que vertebra el ámbito y las conexiones de redes de servicios.