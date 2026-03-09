El pésimo sonido de la «macrosala» de la Ciudad de la Justicia de Vigo continúa sin solución alguna

El juicio del alijo de cocaína del «Simione» que empezó este lunes se celebrará durante toda la semana en la «macrosala» de la Ciudad de la Justicia de Vigo. El pésimo sonido de este espacio continúa sin solventarse transcurridos más de tres años desde su inauguración. Desde la zona reservada para el público, donde se sientan los periodistas, la mayoría de los testimonios que se escucharon en el arranque de la vista oral fueron totalmente ininteligibles.

De hecho, en la crónica realizada por FARO sobre el juicio no se ha podido informar sobre una de las declaraciones más importantes, la del guardia civil del grupo EDOA que ejerció de instructor del atestado y de las diligencias, porque apenas se pudieron entender frases sueltas de las respuestas que dio a al fiscal y a las defensas. Desde la zona del público también es complicado entender las intervenciones del propio representante del Ministerio Público y de los abogados. Las dificultades en ocasiones afectan a los propios acusados y/o testigos que intervienen en los procedimientos.

Pese a que el presidente del Tribunal de Instancia de Vigo y los magistrados de la Audiencia de Vigo han reclamado de forma insistente soluciones, la mala acústica sigue siendo por tanto la protagonista de la mayor sala de vistas de Galicia y las medidas adoptadas hasta el momento han resultado insuficientes. En la «macrosala» se celebran los juicios con jurado popular y aquellos en los que hay numerosos acusados y/o partes personadas. Generalmente son procesos de causas judiciales importantes dada la gravedad de los delitos o de las penas en juego. Los problemas de sonido han sido patentes en vistas como las del crimen machista de Baiona o la del asesinato de la calle Coruña, por citar solo dos ejemplos, y también en el macrojuicio del alijo del Karar, lo que motivó quejas de los abogados.