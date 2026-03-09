El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»

El centro de salud más completo de Galicia arrancó este lunes su actividad en Vigo, aunque lo hizo a medio gas. El Centro Integral de Salud (CIS) Olimpia Valencia, ubicado en la calle Lalín, donde antes estaba la Audiencia Provincial, abrió por primera vez a los usuarios. Lo hizo solo para los pacientes de López Mora que asistieron de urgencia.

Fue una primera jornada con tránsito constante, mayoritariamente de vecinos que acudieron al mostrador a pedir información sobre el futuro de sus citas. El ajetreo estaba en la entrada: «Vino mucha gente, sobre todo a preguntar por cambios de médico», decían desde allí.

Los trabajadores aseguran que el día está siendo «complicado» porque tuvieron que lidiar con informar y recibir a pacientes de urgencia en medio de una mudanza. Varios informáticos recorrieron las consultas, instalando ordenadores, impresoras y teléfonos, dispositivos con los que los facultativos casi no pudieron contar este lunes.

Dos mujeres en el mostrador del nuevo centro de salud. / Alba Villar

El nuevo CIS tiene capacidad para dar atención a 42.000 personas. Habrá 65 consultas y 122 profesionales, 13 de nueva incorporación y el resto procedentes de otros centros. El cierre de las instalaciones de López Mora y el trasvase del personal y los pacientes de urgencia a la calle Lalín fue el primer paso. Con todo, profesionales del nuevo edificio indican que hay algunas ausencias y que faltan dos plazas de médico por cubrir: «Uno por una baja y otro por su jubilación. No sabemos si los van a sustituir o no». Por ahora son nueve médicos de familia -casi todos instalados en la tercera planta- y dos pediatras.

En las próximas semanas también debería incorporarse personal del Nicolás Peña, del Centro de Salud de Coia, de Pintor Colmeiro, de la calle Cuba y de Beiramar. Se espera que lo hagan en abril, aunque desde el Sergas indican que todavía no están cerradas las fechas de dichos traslados.

Otros profesionales que ya estaban instalándose fueron los de farmacia y mañana lo harán los de trabajo social. Matrona, nutrición, fisioterapia y odontología llegarán progresivamente. «Hoy tuvimos una avalancha de personas que querían pedir cita, pero no podemos darla. Nos habilitaron unas agendas especiales, parecidas a las que hay en Urgencias. Las de los médicos tenemos que ir adaptándolas poco a poco», señaló un grupo de trabajadoras.

La mayoría de los pacientes acudieron para saber qué ocurriría a partir de ahora. «Mi marido tiene que hacerse unos análisis antes del 30 de abril y vinimos a intentar conseguir cita. Nos atendieron muy bien, pero vamos a tener que esperar», lamenta una usuaria.

«Es evidente que aún se están adaptando, pero no sabemos cuando podremos pedir cita con el especialista. No nos dan hasta más allá del 20. Hay que esperar a que coja vuelo», aseguró otra.

Los comercios de la zona, espectantes

Los comerciantes de la calle Coruña, perpendicular a la que da acceso al Olimpia Valencia, indicaron que desde el cierre de los juzgados la actividad entre semana disminuyó. No hay muchas cafeterías en la zona, pero desde Biodega, una tienda ecológica, esperan que con la nueva apertura pueda mejorar el tránsito de clientes. Lo mismo desean desde el restaurante indio Royal Tandoori, desde donde indicaron que desde el cierre de los juzgados se redujo la clientela entre semana.

En la cafetería Caribe, en la plaza Eugenio Fadrique, creen que no suplirá la clientela que atraían los juzgados: «Cuando la gente va al médico no lleva el mismo ritmo ni está pensando en tomar algo».