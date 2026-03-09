Los mayores de la Cruz Roja de Vigo narran sus vidas a través de «collages»
Inauguran una exposición en La Contenedora por el 8-M
Mujeres que participan en el programa de personas mayores de Cruz Roja en Vigo conmemoran el 8 de marzo esta semana con una exposición en La Contenedora (en el n.º 11 de la calle Eduardo Iglesias). Han creado collages para reflejar su trayectoria y sus recuerdos y compartir la manera en la que observan el mundo.
Lo hacen a través de imágenes, colores y composiciones fotográficas. Estas mujeres representan voces que, durante décadas, sostuvieron familias, comunidades у cuidados.
«Abrieron camino en tiempos difíciles y siguen teniendo mucho que contar y que aportar. Su creatividad es también una forma de reivindicación tranquila pero poderosa: seguir presentes, activas, visibles y con ganas de compartir», destaca Cruz Roja.
Estos collages son una muestra de su fuerza, sensibilidad y capacidad de transformar lo cotidiano en algo lleno de sentido.
