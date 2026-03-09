Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los mayores de la Cruz Roja de Vigo narran sus vidas a través de «collages»

Inauguran una exposición en La Contenedora por el 8-M

Participantes del proyecto y voluntarias de Cruz Roja, en la inauguración de la muestra.

Participantes del proyecto y voluntarias de Cruz Roja, en la inauguración de la muestra. / Pablo Hernández Gamarra

Borja Melchor

Mujeres que participan en el programa de personas mayores de Cruz Roja en Vigo conmemoran el 8 de marzo esta semana con una exposición en La Contenedora (en el n.º 11 de la calle Eduardo Iglesias). Han creado collages para reflejar su trayectoria y sus recuerdos y compartir la manera en la que observan el mundo.

Lo hacen a través de imágenes, colores y composiciones fotográficas. Estas mujeres representan voces que, durante décadas, sostuvieron familias, comunidades у cuidados.

Parte de la exposición, que se puede ver en La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11).

Parte de la exposición, que se puede ver en La Contenedora (Eduardo Iglesias, 11). / Pablo Hernández Gamarra

«Abrieron camino en tiempos difíciles y siguen teniendo mucho que contar y que aportar. Su creatividad es también una forma de reivindicación tranquila pero poderosa: seguir presentes, activas, visibles y con ganas de compartir», destaca Cruz Roja.

Estos collages son una muestra de su fuerza, sensibilidad y capacidad de transformar lo cotidiano en algo lleno de sentido.

Cazan a VTC en Vigo cambiando la matrícula para esquivar la vigilancia de la Policía

Los mayores de la Cruz Roja de Vigo narran sus vidas a través de «collages»

Correos ofrece en su oficina principal de Vigo la «Guía de conversación del Camino Portugués»

Los tres aspirantes al Rectorado de la UVigo, Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro, registran sus candidaturas

El Concello de Vigo denuncia desperfectos en la humanización de la Avenida de Galicia un mes después de finalizarse

El Puerto estrecha lazos con el Instituto de Estudios Vigueses para abrir su patrimonio artístico a la ciudad

Un centenar de escolares celebra el 8-M en el hospital Álvaro Cunqueiro con una mesa redonda de profesionales sanitarias

El PP urge a Concello de Vigo y Zona Franca a «desbloquear» la ETEA y reivindica que la Xunta «cumple» con las obras

