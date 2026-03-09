Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto

Última hora noticias de Vigo en directo.

Última hora noticias de Vigo en directo. / FDV

R. V.

Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.

  1. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  2. Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
  3. Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
  4. La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
  5. Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
  6. Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
  7. Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
  8. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025

Vigo desvía por Romil todo el tráfico de Camelias hacia Praza do Rei o Beiramar durante los próximos dos meses

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

El puerto se queda con menos de 10 buques vigueses de Gran Sol: Francia alardea de su hegemonía en descargas

El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta

Qué hacer hoy 9 de marzo en Vigo: Ana Aranda y Daniel Tubau traen la cultura china al Club Faro

La investigadora de la UVigo que escucha las cascadas para protegerlas

Unha marea violeta reclama paz e igualdade nas rúas viguesas: «De estar viva Rosalía, con nós viría»

El Salón del Automóvil de Vigo se despide con un volumen de negocio de 17 millones

