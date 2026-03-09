Correos ofrece en su oficina principal de Vigo la «Guía de conversación del Camino Portugués»

La oficina principal de Correos en Vigo ya dispone de la «Guía de conversación del Camino Portugués», un librillo ilustrado pensado para ayudar a los peregrinos a manejarse con expresiones y palabras de uso frecuente en gallego, español y portugués durante las etapas de la Ruta Jacobea.

La publicación se enmarca en #CaminoSostenible, el proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de Correos que pone en valor el patrimonio humano, cultural y natural del Camino. La guía es gratuita y puede encontrarse en las oficinas postales situadas a lo largo del Camino Portugués, además de en albergues y alojamientos colaboradores, a través de la plataforma www.elcaminoconcorreos.com.

Correos recuerda que el Camino Portugués tiene un marcado carácter internacional —el 70% de quienes lo recorren procede del extranjero—, de ahí el enfoque práctico de la guía. El contenido incluye vocabulario útil para situaciones habituales (alojamientos, restaurantes, una visita a Correos o el uso de distintos transportes), además de términos propios de la peregrinación como «Buen Camino», «mojón» o «flecha amarilla».

Más presencia en la Ruta Portuguesa

Junto a la guía, Correos aprovecha la campaña para reforzar su despliegue de servicios en el Camino Portugués. A través de su web, los peregrinos pueden contratar el Paq Mochila, el servicio de transporte diario de mochilas y maletas etapa a etapa mediante un formulario online.

La principal novedad de este año es que Correos activa por primera vez el Paq Mochila desde Oporto, tanto por el Camino Portugués Central como por el Camino de la Costa, ampliando así su presencia en la Ruta Portuguesa para responder al aumento de demanda.

Según los datos aportados por la compañía, Oporto se consolida como punto de partida y ya se sitúa como segunda opción para iniciar el Camino, solo por detrás de Sarria. En 2025, señalan, más de 50.000 peregrinos comenzaron la ruta desde la ciudad portuguesa, lo que equivale a uno de cada diez caminantes que recogieron la Compostela. El crecimiento se notó tanto en el recorrido litoral —con un aumento del 20% en la última temporada— como en el Central, que subió un 6%.

Además del Paq Mochila, Correos ofrece otros servicios asociados al Camino en su plataforma, como el envío de bicicletas, el envío de maletas y paquetes, y, a la llegada a Santiago, opciones de consigna y el envío de bastones o bordones de vuelta a la ciudad de origen.