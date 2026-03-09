Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Vigo denuncia desperfectos en la humanización de la Avenida de Galicia un mes después de finalizarse

El gobierno local afirma que la actuación de la Xunta en superficie es «deficiente» y recuerda que el Ayuntamiento aportó 1,5 millones para redes de abastecimiento y saneamiento

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visita el resultado final de los trabajos de la Avenida de Galicia.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visita el resultado final de los trabajos de la Avenida de Galicia.

R. V.

El Concello de Vigo cargó este lunes contra la humanización ejecutada por la Xunta en la Avenida de Galicia, una actuación que —según la versión municipal— presenta ya «múltiples desperfectos» apenas un mes después de darse por finalizada y está generando indignación entre los vecinos, tal y como sostiene el gobierno local tras conocer las quejas a través de los medios de comunicación.

En un audio, el Ayuntamiento califica la intervención de «deficiente» y pone el foco en el estado del acabado superficial. «A realidade a día de hoxe é que a parte que fai a Xunta está todo estropeado», afirma el Concello, que contrapone esa situación con las obras ejecutadas en el subsuelo.

El gobierno local recuerda que en esta humanización el Ayuntamiento destinó 1,5 millones de euros a la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, trabajos que, en su relato, son «la única parte de la obra que va bien». «A parte do subsolo, única parte da obra que vai ben, fíxoa o Concello de Vigo, porque a Xunta só quería renovar a superficie», sostiene el comunicado.

Con ese argumento, el Concello concluye su crítica con una acusación directa al Ejecutivo autonómico: «Unha vez máis, a Xunta de Galicia fallando en Vigo».

