La clave del Ensanche del futuro en Vigo: su plan de protección debe priorizar el acceso a la vivienda para fijar población

El nuevo Plan Especial de Protección del Ensanche de Vigo da un nuevo paso en su tramitación con la apertura del plazo de exposición al pública para buscar el aval ambiental de la Xunta. El documento que tramita el Concello vigués es una herramienta clave en la planificación y ordenación de un ámbito limitado por Casco Vello, Castro y Vialia que abarcará más de 60 hectáreas y que tiene una clara directriz, que las actuaciones que se lleven a cabo sirvan para primar el el derecho a la vivienda en el día a día para fijar población y contribuir a evitar la gentrificación de la zona

Para conseguir esto, se impone como una línea maestra del plan el impulso de una política de fomento de la rehabilitación «que debe constituír o instrumento esencial para o mantemento e recuperación do uso residencial e preservar o diverso entramado social evitando a expulsión dos grupos sociais con menor capacidade económica», recoge literalmente el borrador del plan elaborado, apostando por establecer líneas de ayudas especiales para las rehabilitaciones que complementen las de carácter general. El documento aborda también el fenómeno de los pisos turísticos y la necesidad de acotarlos en ese desafío de retener allí a los vecinos.

Este objetivo no debe impedir, sin embargo, avanzar en la consolidación de las actividades comerciales y del sector servicios que han permitido generar un gran centro urbano «convertíndose en elementos de dinamización», recordando también el borrador del plan como la zona se ha convertido en centro de negocios de la ciudad. El plan regulará la compatibilidad teniendo en cuenta que, a día de hoy, un 47% de la superficie de los inmuebles construidos están destinados a usos terciarios.

Además, el plan del Ensanche debe contribuir también a blindar el patrimonio arquitectónico y cultural mediante la catalogación adecuada de las edificaciones. Por ello, pretende duplicar los elementos a proteger hasta superar los 600 inmuebles «para evitar deixar fóra da súa tutela importantes elementos levando a normalizar como xerais cuestións que deberían ser excepcionais», censurando actuaciones llevadas a cabo en el pasado que alteraron el paisaje urbano. Se refiere el borrador, por ejemplo, a vaciados sistemáticos y criterios de protección fachadística, incrementos de alturas y alteraciones volumétricas de cubiertas.

La movilidad centra también un importante desafío en el desarrollo del Ensanche, apostando el futuro planeamiento por incidir en las medidas de restricción del tráfico rodado para garantizar más espacio para los peatones, analizando la viabilidad de prolongar hasta García Barbón el túnel ahora en ejecución en Elduayen, extender la rúa Vázquez Varela hasta la avenida de Madrid y reformular la la calle Venezuela. Además, recoge la necesidad de ampliar los espacios públicos y de esparcimiento, así como plantear más proyectos del Vigo Vertical.