Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoCúpula acristalada CeltaBiografía fundador PescanovaManifestación 8M VigoCelta-Olympique de LyonSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Cintecx y Aimen visibilizan el talento femenino

Inauguran en Industriales una exposición itinerante que reúne ilustraciones, fotografías, testimonios y frases inspiradoras de 27 investigadoras

Mariola Norte, Xanel Vecino, Ángeles Sanromán, Lorena Freire y Gloria Pena, en la inauguración de la muestra en Industriales.

Mariola Norte, Xanel Vecino, Ángeles Sanromán, Lorena Freire y Gloria Pena, en la inauguración de la muestra en Industriales. / DUVI

R.V.

Cintecx y Aimen celebran el Día de la Mujer con una iniciativa conjunta destinada a visibilizar el talento femenino en la ciencia y la tecnología y fomentar vocaciones científicas libres de estereotipos entre el alumnado universitario. La exposición itinerante «Mulleres Investigadoras» reúne ilustraciones, fotografías, testimonios y frases inspiradoras de 27 profesionales de ambos centros.

La muestra, instalada en el vestíbulo principal de la Escuela de Ingeniería Industrial en As Lagoas-Marcosende, podrá ser visitada a lo largo de toda la semana y también en formato digital a través de las webs de Cintecx y Aimen.

En la inauguración participaron Xanel Vecino, investigadora de Cintecx y subdirectora de la escuela, y Lorena Freire, investigadora sénior en Construcción Sostenible de Aimen, además de exalumna y profesora.

Noticias relacionadas

Vecino apeló a la motivación para mantenerse en una carrera construida «a base de moito esforzo e enxeño». Y Freire destacó que «o esforzo e a constancia poden levarnos a acadar calquera meta».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents