Cintecx y Aimen visibilizan el talento femenino

Cintecx y Aimen celebran el Día de la Mujer con una iniciativa conjunta destinada a visibilizar el talento femenino en la ciencia y la tecnología y fomentar vocaciones científicas libres de estereotipos entre el alumnado universitario. La exposición itinerante «Mulleres Investigadoras» reúne ilustraciones, fotografías, testimonios y frases inspiradoras de 27 profesionales de ambos centros.

La muestra, instalada en el vestíbulo principal de la Escuela de Ingeniería Industrial en As Lagoas-Marcosende, podrá ser visitada a lo largo de toda la semana y también en formato digital a través de las webs de Cintecx y Aimen.

En la inauguración participaron Xanel Vecino, investigadora de Cintecx y subdirectora de la escuela, y Lorena Freire, investigadora sénior en Construcción Sostenible de Aimen, además de exalumna y profesora.

Vecino apeló a la motivación para mantenerse en una carrera construida «a base de moito esforzo e enxeño». Y Freire destacó que «o esforzo e a constancia poden levarnos a acadar calquera meta».