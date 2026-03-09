CIG-Saúde denuncia la contratación de médicos sin especialidad en Atención Primaria en el área de Vigo

La federación sanitaria de la CIG, CIG-Saúde, denunció que el Sergas está contrató en las últimas semanas a personal médico sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para trabajar en centros de salud del área sanitaria de Vigo. En total, detectaron alrededor de cinco casos.

Ante esta situación, la central sindical ha remitido un escrito a la Gerencia del área sanitaria para trasladar su preocupación y reclamar que las profesionales que desempeñen funciones asistenciales cuenten con la titulación.

Desde el sindicato recuerdan que desde 1995 es obligatorio completar cuatro años de formación MIR para poder trabajar como médico en un centro de salud. Según subrayan, esta formación es «fundamental para el desarrollo de la profesión», ya que capacita a los profesionales para ejercer en el ámbito de la Atención Primaria.

CIG-Saúde señala que en los últimos años se está produciendo una fuga de especialistas hacia otras áreas sanitarias debido a las malas condiciones laborales en la Atención Primaria. A esto se suma, según denuncian, la aplicación de tasas de reposición en un contexto en el que ya se preveía un elevado número de jubilaciones y un importante relevo generacional.

La central sindical también critica que los últimos procesos de oferta pública de empleo (OPE) hayan dejado al área sanitaria de Vigo con un saldo negativo de profesionales, lo que, a su juicio, ha provocado la salida obligada de personal y evidencia «una falta de previsión en la planificación de recursos humanos».